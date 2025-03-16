砲轟藍白！卓榮泰：想永遠在野 也不能如此撒野

行政院長卓榮泰告訴在野黨，「想永遠在野，也不能如此撒野」。（記者李容萍攝）

2025/03/16 20:58

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院所提今年度中央政府總預算、財劃法修法覆議案在立法院遭國民黨團及民眾黨團以人數優勢否決，民進黨啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，週日桃園場由行政院長卓榮泰壓軸宣講，他一開始便說昨天在台中宣講後，很多朋友甚至太太都勸他，不要這麼激動、溫柔一點，自己則說看到鄉親這麼熱情，想讓在野立委知道，平常他們在立法院拍桌大小聲，「你們會的我也會！」但是自己懂的他們卻不懂。

卓榮泰細數中央政府總預算編列2806億元新增項目，包括公共建設、國防經費、健保財務協助、國家癌症防治計畫、撥補住宅基金與社宅、國民年金、科技發展計劃與2至6歲照顧服務，反問在野黨哪一項不重要？且地方預算都在增加，為什麼中央不能增加，現在立法院藍白當家，做出奇奇怪怪的事，他要告訴在野黨，「想永遠在野，也不能如此撒野」，這是爬到人民頭上撒野，強調預算一定要拚回來、要回來！

請繼續往下閱讀...

卓榮泰說，民進黨執政8年來連續減稅，9年來持續調整最低薪資，事實就擺在眼前，他自嘲是提出最多覆議的院長，就任301天提了5次覆議，等於60天就要提一次覆議，每次就要去立院備詢1、2天，被4、50個人在那邊戲謔消遣「我有愛（覆議）嗎？」他強調，自己不會輕易提出覆議，但覆議是自己的責任與義務，更是保護人民的權益，雖然提出覆議沒有通過感到遺憾，但是自己還是要站在哪裡守護國家，也希望人民的力量支持行政院。

卓榮泰也問，桃園的6席國民黨立委每次在立法院投票表決時，尤其是中央政府總預算與財劃法都是在反對行政院，然而向中央要補助卻又大砍中央預算，這樣有天良嗎？

卓榮泰提到，俄烏戰爭導致許多國家的電費大漲，但台灣的民生用電漲幅與通膨是最低。今天身上特地穿著的台電外套，希望讓在場若有台電的員工家屬知道，政府與台電站在一起，請台電跟人民站在一起，把編給台電1000億元的補助補回來。

卓榮泰強調，和平有兩種，一種是國家夠強、一種是束手投降，要國家夠強，不要束手投降，拜託大家一定要支持國防預算達到GDP3％。

針對賴清德總統提及將恢復軍事審判制度，卓榮泰說明，軍事審判只是針對現役軍人，不是針對一般人，且與過去軍事審判不同，請大家放心，對總統有信心、對國家有信心、對民主有信心。

龔明鑫宣講時說，在野黨凍刪這麼多預算，「不讓政府好做事、不讓政府做好事情」，請民眾要大聲讓在野立委知道，「我們很不爽」。

劉世芳也說，預算不能亂刪，人民頭家若生氣，絕對不能沉默，「台灣跟中國，一邊一國」，人民要發聲，「台灣就是台灣、中國就是中國」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法