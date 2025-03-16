徐巧芯送中製電扇惹議「喊歡迎檢舉」 罷團見1事笑了

徐巧芯在茶會上向民眾宣傳反罷免、投下不同意票等舉動，再搭配風扇小禮物，罷團志工說徐為了影響選民投票意願，明顯做出賄賂行為。 （「剷除黑芯」團隊提供）

2025/03/16 20:57

〔記者劉詠韻／台北報導〕全台掀起大罷免運動，設立於台北永春市場的罷免連署站「剷除黑芯」團隊爆料，徐巧芯不僅宣傳反罷免，甚至送給民眾每人一包印滿反罷免字樣、疑似競選小物的物品目測超過三十元以上，恐違反《選罷法》。儘管徐巧芯強調「歡迎檢舉，絕對經得起檢驗」，但罷團志工許祐嘉表示，中國製物品違反商品檢驗法的案例經常出現，電風扇再便宜仍需報關繳關稅，無疑顯示徐巧芯法學常識薄弱。

金門罷免陳玉珍的發言人、「剷除黑芯」罷團志工許祐嘉說，前天下午在永春市場罷免連署站擔任志工，忽然有民眾攜帶物品前來爆料，稱對徐巧芯街頭公然宣傳反罷免，甚至贈送參與民眾粉色的環保袋內裝有二包面紙、一塊小麵包、一支手持風扇、一瓶鋁箔包紅茶；經詢問民眾同意，他才將相關小物拍照，並將整起事件的經過曝光在網路上。

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事發後迅速引發爭議，徐巧芯回應小物從大陸進口，強調價格便宜均在合法範圍內，有疑慮歡迎檢舉，絕對經得起檢驗。許祐嘉對此批評，徐巧芯這番言論無疑顯示她法學常識薄弱，畢竟中國物品除了經常引發版權問題，且屢次發生商品進口、未經檢驗並違反「商品檢驗法」。

許祐嘉進一步指出，徐巧芯送禮也同時違反賄賂罪構成要件，電風扇於價格商而言，再便宜仍需報關繳關稅，如果後續再加上運費，很難壓到商品、關稅及運費一支風扇低於29元台幣的價格，更何況還有麵包、大瓶麥香紅茶、衛生紙等，認為徐巧芯送出的小物，絕對超過法務部之前所舉例的30元商品。

至於徐巧芯在茶會上向民眾宣傳反罷免、投下不同意票等舉動，再搭配風扇小禮物，許祐嘉表示，徐明顯是為了影響選民的投票意願，才做出的賄賂行為。

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