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    首頁　>　政治

    卓榮泰：武統台灣非言論自由 要與全民為敵請離台

    行政院長卓榮泰「人民是頭家」桃園宣講，細數總預算被刪凍的比例與金額，並告訴在野黨，「想永遠在野，也不能如此撒野」。（記者李容萍攝）

    行政院長卓榮泰「人民是頭家」桃園宣講，細數總預算被刪凍的比例與金額，並告訴在野黨，「想永遠在野，也不能如此撒野」。（記者李容萍攝）

    2025/03/16 20:40

    〔記者李容萍／桃園報導〕行政院所提今年度中央政府總預算、財劃法修法覆議案在立法院遭國民黨團及民眾黨團以人數優勢否決，民進黨啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，週日桃園場由行政院長卓榮泰領軍，他在40分鐘宣講火力全開提到，桃園是國家門戶，歡迎全世界友好國家與人士從桃園進來，但如果有人在台灣高喊武統台灣，用武力要統一台灣，用武力要打倒台灣，「無論他是什麼人，我們叫他就從桃園出去」。

    民進黨昨天起啟動連續3週共計8場「人民是頭家」政策宣講會，第2場在桃園中壢大崙崇德宮舉行，卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳、民進黨秘書長林右昌，與服務桃園市的4位不分區立委張雅琳、林月琴、郭昱晴、王義川、民進黨發言人吳崢、歷史作家李文成出席宣講。

    卓榮泰指出，武統台灣不是言論自由，武統就是暴力，暴力就是與全民為敵，「要與全民為敵，我們就請他離開這個地方」；他很感謝劉世芳所帶領的內政部，要求對台灣不客氣、主張武統的人，一定在最短時間內離開台灣。

    卓榮泰說，台灣是愛好和平、經濟要發展的地方，絕不容許武統力量、破壞台灣安寧的力量，在台灣招搖撞騙、走來走去，台灣不歡迎這種人，「請你回去你的地方」。

    行政院長卓榮泰「人民是頭家」桃園宣講，強調和平有兩種，一種是國家夠強、一種是束手投降。（記者李容萍攝）

    行政院長卓榮泰「人民是頭家」桃園宣講，強調和平有兩種，一種是國家夠強、一種是束手投降。（記者李容萍攝）

    民進黨啓動「人民是頭家」政策宣講會，週日桃園場由行政院長卓榮泰（中）等人領軍接力宣講。（記者李容萍攝）

    民進黨啓動「人民是頭家」政策宣講會，週日桃園場由行政院長卓榮泰（中）等人領軍接力宣講。（記者李容萍攝）

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