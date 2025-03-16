明居正：大國博奕下 台灣很難受 但無比安全

明居正受邀到彰化演講。（記者顏宏駿攝）

2025/03/16 21:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「川普2.0」強勢回歸，台積電將再加碼1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資美國擴廠，國內「疑美論」四起！台大政治系名譽教授明居正今（16）日受邀到彰化縣演講時指出，「反共」、「反專制」已是國際政治的主流，中國正在改變國際秩序，美國不可能放任不管，而台灣半導體優勢的戰略地位比烏克蘭重要，「台灣會難受，但是會更安全」。

明居正說，烏克蘭總統澤倫斯基日前到白宮簽定「礦產協議」失利，接著台積電董事長魏哲家受邀到白官，公開表示將加碼1000億美元在美國擴廠，國內「疑川論」、「疑美論」、「今日烏克蘭，明日台灣」的聲音四起。

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澤倫斯基被川普羞辱是「政治演戲」

明居正表示，這場會面是一場「政治演戲」，川普面對澤倫斯基，使出「激將法」，目標是請歐盟進來協助，果然會後讓歐盟各國無比緊張，如果這場會面，澤倫斯基輕易被摸頭，簽下礦產協議，他在國內必被反對黨指為「烏奸」出賣國家利益，而美國透過澤倫斯基成功讓歐盟國家挺烏，會後澤倫斯基在國內的民意支持大漲，其實歐洲的局勢是順著川普的意志在走，「烏俄必定停戰」，因為川普的意志，一旦歐洲穩定了，川普就可騰出手來對付中國。

明居正表示，中共是專制政權，世界沒有一個專制政權可以永遠執政，美國與中國的對抗不是國與國的鬥爭，而是意識形態和價值觀之爭，也就是「反共」、「不反共」的問題，川普繼承過去4年拜登的反共大聯盟，接下來必定會一步一步對付中國，而台灣是反共的最前哨，中國利用台灣對付美國，美國何嘗不是利用台灣在對付中國，台灣會很難受，卻是無比安全，現在最怕的是「中共誤判形勢」。

美國若失去台灣「必死無疑」

明居正說，美國失去烏克蘭，「會痛不會死」，但美國若失去台灣，「必死無疑」，因為台灣的半導體產業執世界之牛耳，已成「護國神山」，半導體的重要性更甚石油，美國不可能坐視台灣半導體產業落入中共之手，在全球電子產業中，台灣占極關鍵地位，儘管頂尖晶片設計、軟體細節仍由美國主導，但先進製程晶片製造工廠100％位在亞洲，台灣晶片占全球總量22％，以台積電為首的台灣晶圓代工業則占其中92%；若台灣因故有一年之久無法生產晶片，將為全球帶來至少5000億美元的損失，全球電子供應鏈直接停擺。

明居正是受彰化市長林世賢等人之邀到埔心鄉演講，現場座無虛席，民眾仔細聆聽明居正精闢的解說，會後也開放民眾提問，現場氣氛非常熱烈。

明居正受邀到彰化演講，會場座無虛席。（記者顏宏駿攝）

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