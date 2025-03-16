「看不見的國家」凸顯台灣國際社會處境 跨世代談國家身份認同

今天是野百合運動35週年，「野百合學運世代聯盟」舉辦紀錄片《看不見的國家》放映座談會，並與太陽花學運世代、青鳥運動等跨世代社群探討台灣人的國家認同。（記者陳嘉怡攝）

2025/03/16 20:34

〔記者陳嘉怡／台北報導〕今（16）天是野百合運動35週年，「野百合學運世代聯盟」舉辦紀錄片《看不見的國家》放映座談會，並與太陽花學運世代、青鳥運動等跨世代社群探討台灣人的國家認同。學者提到，台灣的問題不只在外交上，即便有許多國際社會支持台灣，但終究仍要回到台灣內部社會，先解決台灣人的國家認同問題，才能清楚向國際社會表達台灣是一個國家。

由美國導演葛靜文執導的紀錄片《看不見的國家》，透過鏡頭呈現台灣從威權體制走向民主轉型、同婚合法化等歷程，並描繪台灣在國際地緣政治中的自我定位及認同；片中也深入探討台灣遭中國打壓國際處境，例如世衛組織官員面對記者詢問，是否考慮台灣入會時，以「聽不見問題」迴避問題，甚至直接中斷視訊連線。

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台大新聞所教授洪貞玲表示，當台灣人很不容易，就如片名所述台灣是看不見的國家，因為許許多多歷史因素，「台灣」無法被國際社會認可，我們在國際社會上被迫使用很多不同的名字，無法成為一個「正常」的國家。

台大歷史系教授周婉窈認為，台灣的問題不只在外交上，即便有許多國際社會挺台灣，但終究仍要回到台灣內部社會來看，許多台灣人都會喊愛台灣，但沒有進一步區分是國家的愛，還是地區的愛，國際上代表國家的符碼是國旗和國歌，但並非所有台灣人都能認同青天白日滿地紅的國旗，有些年輕人會以珍珠奶茶代表台灣，但這是人民生活的象徵，很難成為國家的象徵。她也提到，台灣目前仍有許多路名與中國有關，像是代表青鳥行動的青島東路、濟南路等，「人在台北卻走不出中國」。

中研院社會所研究員吳介民表示，根據他之前做的台灣人統獨立場的問卷調查，若只問希望「目前」台灣社會維持何種狀態，有高達7、8成回答希望維持現狀，但若問認為「未來」台灣社會將走向什麼狀態，回答維持現狀者剩下不到2成，意即絕大部分的台灣人都認為維持現狀、「中華民國台灣」只是過渡現象。

經濟民主連合智庫召集人賴中強，參與過野百合學運、太陽花運動，一路到現在的青鳥行動。他表示，目前的《兩岸人民關係條例》仍把大陸地區人民定義為我國國民，國家領土也不可能是民進黨執政時是蕃薯，國民黨執政又變成秋海棠或老母雞，在這些問題尚未解決之前，很難清楚向國際社會表達台灣是一個國家。

台大社會研究所碩士生黃種賢表示自己是青鳥世代，他身邊同年齡層有人和他一樣，對於中華民國國旗能否代表台灣抱持遲疑態度；但也有人認為中華民國國旗可以代表台灣，顯示在年輕世代之間，台灣人的國家身份認同仍然複雜，認爲大家應該更深入認識台灣史，才能啟發更多台灣意識。

今（16）天是野百合運動35週年，「野百合學運世代聯盟」舉辦紀錄片《看不見的國家》放映座談會。（記者陳嘉怡攝）

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