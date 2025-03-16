中二罷團西屯區站點爆衝突 遭無理民眾謾罵、拍打手機

中二選區罷免連署站點。（解顏行動提供）

2025/03/16 20:16

〔記者歐素美／台中報導〕今天中午，台中市第二選區罷免團體「解顏行動」志工在西屯區的台灣大道Jmall路口站點時，一名男子行經時大罵志工是「綠畜」，志工錄影自我保護，男子卻高喊「不要拍我，不然我告你」，並動手拍打志工的手機，致志工手機受損，2名志工受到驚嚇，志工表示，第一時間已連絡第六分局永福派出所，明天將再到派出所製作筆錄。

台中市第二選區罷免團體「解顏行動」表示，因中二選區民眾常會去Jmall覓食，因此今天中午去那裡站點宣傳罷免，不料，卻遭不理性民眾慢罵，民眾罵志工「綠畜」、「收民進黨的錢」、「白痴、智障」及他繳稅養垃圾等，並拿手機拍志工。

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志工拿出手機蒐證，對方怒而動手並拍打手機。台中市第二選區罷免團體「解顏行動」強調，台灣是民主社會，但惡意謾罵與暴力行為絕不可被縱容。這些極端行徑，正是國民黨立委操弄意識形態、試圖削弱大罷免正當性的結果，呼籲大家站出來用行動罷免不適任立委，讓中二選區、讓台灣回歸平靜與和諧。

不過，志工也分享指出，今天在斑馬線的另一端，一位去買菜的阿嬤看到一名男子辱罵並攻擊志工，當下直接放下手中的菜，在人行道上，想要衝過去幫忙保護他們。當時該名志工剛好回主攤位拿東西，趕到現場時還在斑馬線的另一端。阿嬤看著他氣憤地說：「這個人太可惡了，對年輕人這麼兇，還動手攻擊！」，惜志工來不及趕回對面馬路，拍落志工手機的男子已揚長而去。

罷團「中三拒瓔」則表示，第二階段罷免，至15日止，已收到約2000份連署書，今天因天氣晴朗，連署狀況也很不錯；「一罷擊臣」則表示，天氣變冷加本週下雨，連署量比上週少30%。但今天沒下雨，連署就比較踴躍，至昨天15日止，已收到2886份連署。

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