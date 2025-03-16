罷免藍委林德福、張智倫 胖卡宣傳車亮相

罷免林德福、張智倫胖卡首度亮相，每週末在雙和地區巡迴開跑。（記者陳奕劭攝）

2025/03/16 19:47

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免潮席捲全台，其中罷免國民黨立委林德福（永和區）、張智倫（中和區）二階連署已經開跑，罷免胖卡宣傳車今天（16日）在中和區四號公園的連署現場亮相，以「土窯雞」為題，播放鄉土歌曲，宣傳罷免「軟巴巴」的國民黨立委，行經之處民眾搶先合影，樂趣十足。

大罷免潮席捲全台，不只有罷免王鴻薇、羅智強胖卡宣傳車出沒，公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」推出胖卡宣傳車，今天在台灣經濟民主連合「春季青鳥系列：林德福、張智倫究責會」亮相，宣傳車播放鄉土歌曲、四面設置LED燈，以土窯雞為題宣傳，反諷雞肉煮得爛爛很好吃，但所有的國民黨立委表現都「軟巴巴」，一定要罷免。

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雙和罷免團隊發言人「卡必罷啦」表示，罷免林德福領銜人朱約信帶他們發想一些主意，因為路上看見很多賣土窯雞、修理紗窗、紗門的宣傳車，決定改成比較地方的風格，再搭配影音打造成獨特的風格，未來每週末將在雙和地區繞行。他說，這台車不會真的賣「土窯雞」，但如果有賣「土窯雞」業者跟隨，會是一件有趣的事情。

「卡必罷啦」指出，下週會請教授協會到場宣講，說明法案被亂砍如何影響民生各層面，3月29日將在八二三公園反共紀念碑前面舉辦反共音樂會，邀請聯華電子創辦人曹興誠、國民黨前支持者、抗戰老兵現身，講述為什麼現在要站出來反共。

胖卡宣傳車以「土窯雞」為題，播放鄉土歌曲，宣傳罷免「軟巴巴」的國民黨立委。（記者陳奕劭攝）

罷免林德福、張智倫胖卡行經之處，民眾搶先與其合影。（記者陳奕劭攝）

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