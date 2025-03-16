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    首頁　>　政治

    嘉義1家父子媳同屆里長選贏3次 標榜1人當選全家服務

    莊仁義、莊照鼎、戴雅蘭（右起）父、子、媳先後當選布袋鎮樹林里同屆里長。（記者蔡宗勳攝）

    莊仁義、莊照鼎、戴雅蘭（右起）父、子、媳先後當選布袋鎮樹林里同屆里長。（記者蔡宗勳攝）

    2025/03/16 19:38

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮樹林里莊家的莊仁義、莊照鼎及戴雅蘭，父、子、媳3人在2年多內因幽靈人口案先後辭職、補選，竟在同屆里長選舉選贏3次；昨天當選的莊家媳婦戴雅蘭說，感謝里民再次肯定莊家的服務，支持她當選里長。

    莊仁義於2022年11月地方選舉當選樹林里長，因涉幽靈人口案，同年12月25日就職日時辭職，2023年3月第一次里長補選由莊仁義的兒子莊照鼎當選，但2024年9月莊照鼎因同件幽靈人口案被嘉義地方法院判刑，他於同年12月辭職，昨天進行第二次里長補選，由莊照鼎的妻子戴雅蘭參選獲勝。

    戴雅蘭說，先生認真為民服務，感謝里民再次肯定；莊照鼎表示，感謝鄉親疼惜，照顧更多長輩，一人當選，全家服務；莊仁義說，自己因受到波折，由兒子補選而當選，但兒子因不願里民上法院奔波，因而扛起責任，而兒子地方服務做得好，鄉親鼓勵媳婦再出來選，會抱著感恩的心，繼續爭取建設。

    當地人士說，莊照鼎在本屆里長任內開辦老人食堂，熱心服務，經常舉辦社區活動，並協助里內環境清潔等工作，雖然因案辭職，但有不少里民認為莊家服務好，繼續投給戴雅蘭。

    中正大學政治系副教授陳尚志說，樹林里1家3人參與3次同屆里長選舉當選，屬於政治家族，在台灣政治史上類似案例不少，如前花蓮縣長傅崐萁被判刑，後來縣長選舉由傅妻徐榛蔚接棒當選等。

    陳尚志表示，里長是從日治時期「保正」轉變而來，現今多為熱心公益人士、社區領導人或地方樁腳透過選舉擔任，但里長為無給職，領取事務補助費，不適用公務員服務法，也非狹義的公務人員，在地方制度上是「奇怪、四不像」的角色，實際工作內容也與里幹事類似，有關里長角色定位，政府應檢討制度釐清。

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