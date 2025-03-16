南非外交部擅自更改我國駐處名稱 外交部提出嚴正抗議

南非外交部本月在台灣駐館遷移案仍在談判之際，將官方網站的台北聯絡代表處（Taipei Liaison Office）更名為台北商務辦事處（Taipei Commercial Office）。（路透）

2025/03/16 19:22

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非外交部本月竟在台灣駐館遷移案仍在談判之際，將官方網站的台北聯絡代表處（Taipei Liaison Office）更名為台北商務辦事處（Taipei Commercial Office）。對此，外交部表示，雙方目前正就修改雙邊關係法律架構交換意見，對於南非外交部在雙方尚未達成共識前，再度破壞兩國1997年達成的協議，片面在其官方網站更改我國駐處名稱的作法，外交部已向南非聯絡辦事處及南非外交部嚴正抗議。

外交部表示，南非外交部今年1月再度致函並要求我國駐南非代表處於3月底前完成搬遷，外交部長林佳龍即於第一時間召開緊急應變會議，要求我國駐南非代表處秉持對等及尊嚴原則，持續與南非外交部進行交涉，雙方目前正就修改雙邊關係法律架構的可能內容交換意見，我方並已針對正式談判的地點、時間、代表團組成與協議簽署方式等細節促南非速與我國進行討論。

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外交部表示，他們持續關注並掌握本案相關發展，對於南非外交部於雙方仍在協商、尚未達成共識前，再度破壞兩國1997年達成的協議，片面在其官方網站更改我國駐處名稱的作法，林佳龍已於第一時間即指示亞非司及我國駐南非代表處，分別向南非聯絡辦事處及南非外交部嚴正抗議。

外交部指出，我國駐南非代表處已另致節略南非政府，正式表達我方立場，並重申南非外交部援引聯大第2758號決議及「一中政策」逼迫我國駐處搬遷，不僅不合理、無法自圓其說，也令人無法接受，同時表示南非配合中國打壓台灣的作法，違反南非政府一貫主張民主自由的精神，要求南非政府務必尊重台斐雙方於1997年達成的協議。

外交部指出，南非政府近期屢屢違反國際規範，已引發國際社會關注，此也見諸於南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）近日不被美國接受的言論，拉蘇爾已於15日被美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）列為「不受歡迎人物」。

外交部再次嚴正呼籲南非政府，儘速積極就相關細節與我方進行討論，且在雙方達成共識前，不應做出任何違反1997年雙邊協議的行為。

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