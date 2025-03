楊紫瓊喊「中國台北」賈永婕今二度回應 網讚：很有智慧

賈永婕今發出與楊紫瓊合照,內文寫道「歡迎來到我的國家」,網友大讚。(翻攝自賈永婕臉書)

2025/03/16 20:17

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕楊紫瓊日前現身台北101出席活動,活動後在社群上寫下「Taipei China」(中國台灣),引來台灣網友罵聲。對此,台北101董座賈永婕先前也在個人貼文留言回應「台灣當然不是中國台北」。而今(16)日,賈永婕又再發兩人合照,內文兩度提到「台灣」,引來網友大讚。

楊紫瓊日前出席台北101的珠寶品牌活動開幕,受訪時她表示「我真的很愛這個國家」,但在IG上,卻是寫道「感謝珠寶品牌邀請她來到『中國台北』」,讓台灣網友氣炸,並點名要台北101董座賈永婕表態。賈永婕事後也在留言回應「台灣當然不是中國台北」。

請繼續往下閱讀...

今日,賈永婕二度表態,發出兩人合照並配文「Welcome to Taipei 101, Taiwan(歡迎來到台北101,台灣)」「Hope you had a really good time in my country Taiwan(希望妳在我的國家台灣過得開心)」,貼文中二度提到台灣,並附上台灣國旗。

貼文一出,網友大讚「賈董就是有智慧」、「真的很面面俱到,妳好棒,兩難之下,這樣確實很圓滑」,也有大票網友留言「Taipei, Taiwan」、「我的國家台灣」。

楊紫瓊先前於社群寫道「Taipei China」(中國台灣),引來台灣網友罵聲。(圖擷自楊紫瓊IG)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法