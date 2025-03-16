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    楊紫瓊喊「中國台北」賈永婕今二度回應 網讚：很有智慧

    賈永婕今發出與楊紫瓊合照，內文寫道「歡迎來到我的國家」，網友大讚。（翻攝自賈永婕臉書）

    賈永婕今發出與楊紫瓊合照，內文寫道「歡迎來到我的國家」，網友大讚。（翻攝自賈永婕臉書）

    2025/03/16 20:17

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕楊紫瓊日前現身台北101出席活動，活動後在社群上寫下「Taipei China」（中國台灣），引來台灣網友罵聲。對此，台北101董座賈永婕先前也在個人貼文留言回應「台灣當然不是中國台北」。而今（16）日，賈永婕又再發兩人合照，內文兩度提到「台灣」，引來網友大讚。

    楊紫瓊日前出席台北101的珠寶品牌活動開幕，受訪時她表示「我真的很愛這個國家」，但在IG上，卻是寫道「感謝珠寶品牌邀請她來到『中國台北』」，讓台灣網友氣炸，並點名要台北101董座賈永婕表態。賈永婕事後也在留言回應「台灣當然不是中國台北」。

    今日，賈永婕二度表態，發出兩人合照並配文「Welcome to Taipei 101, Taiwan（歡迎來到台北101，台灣）」「Hope you had a really good time in my country Taiwan（希望妳在我的國家台灣過得開心）」，貼文中二度提到台灣，並附上台灣國旗。

    貼文一出，網友大讚「賈董就是有智慧」、「真的很面面俱到，妳好棒，兩難之下，這樣確實很圓滑」，也有大票網友留言「Taipei, Taiwan」、「我的國家台灣」。

    楊紫瓊先前於社群寫道「Taipei China」（中國台灣），引來台灣網友罵聲。（圖擷自楊紫瓊IG）

    楊紫瓊先前於社群寫道「Taipei China」（中國台灣），引來台灣網友罵聲。（圖擷自楊紫瓊IG）

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