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    翁曉玲稱打麻將不能說「五筒」 綠委：替大罷免添柴火

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/03/16 18:45

    〔記者謝君臨／台北報導〕中國籍配偶「亞亞」公開宣揚「武統台灣」、「兩岸統一」等言論，被移民署廢止依親居留許可，要求10日內限期離境。國民黨立委翁曉玲則發文指稱，以後在台灣打麻將時不能說五筒（武統），不然可能會依軍法處置，引發熱議。民進黨立委認為，翁所言是替大罷免添柴火，就看民意的憤怒如何反映在大罷免上。

    「這種冷笑話只有翁曉玲講得出來。」林俊憲表示，所謂「武統」，是叫解放軍來打台灣、血洗台灣，留島不留人，是解放軍來殺台灣人，「你把它當作玩笑話？」這名中配講述的非常清楚，她不是口誤，也不是發音一樣，她已多次闡述台灣必亡，叫解放軍來打台灣，這樣子的中配，「她的發言難道不該譴責嗎？」

    林俊憲說，這名中配違反了台灣社會安定和國家安定的相關規定，我們當然不容許這樣的人繼續留在台灣。「國民黨還要再幫她講話，非常歡迎，那就繼續啊，看看民意的憤怒到底會如何反映在大罷免上，大家繼續看，不用擔心大罷免沒有人來添柴火，翁曉玲講的話，絕對可以增加贊成罷免的投票數。」

    民進黨立委許智傑痛批，翁曉玲真的很會胡扯，「武統」和「五筒」都可以硬扯在一起，國民黨不分區立委這種無厘頭的言論，「難道國民黨也支持武統嗎？」這一題國民黨主席朱立倫不能再含糊帶過，趕快開除翁曉玲，不然國民黨以後恐怕要改叫「中國武統黨」了，武統標籤會貼在國民黨身上撕不下來。

    民進黨立委賴瑞隆指出，中配亞亞所講的「武統台灣」，確實踩到了台灣的國安底線，移民署也因此撤銷其拘留，遣送回中國，這樣的行為她應自我檢討，結果翁曉玲竟還幫她辯解，說以後在台灣打麻將不能講「五筒」，會被遣送，這是荒腔走板硬凹，武統台灣和麻將的「五筒」怎麼會一樣？這分明就是硬凹。

    「翁曉玲就是整個亂源。」賴瑞隆說，這1年來，國民黨的亂源自己犯了錯，卻不敢認錯，還要硬凹。中配要在台灣居住、依親，卻要講「武統台灣」，形同威脅、甚至配合中共統戰，影響台灣民心，台灣人民當然無法接受。而翁曉玲不僅不檢討，反倒還去幫腔，國民黨根本不認錯，才會導致罷免聲浪不斷升高。

    賴瑞隆強調，如果翁曉玲持續用這樣的言論挑釁人民，持續挑戰人民的底線，那她是在幫所有的大罷免行動添柴火，翁曉玲如果繼續講這樣的言論，只是讓人民更加不滿，讓罷免的柴火更佳旺盛而已。

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