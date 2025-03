第8屆玉山論壇「新南向+」明日登場 總統賴清德開幕致詞

第8屆「玉山論壇」17日至18日在台北萬豪酒店盛大舉行,主題為「新南向+:台灣、印太與新世界」。(圖擷取自玉山論壇官網)

2025/03/16 18:57

〔記者黃靖媗/台北報導〕第8屆「玉山論壇」(2025 Yushan Forum)將於明(17)日至18日在台北萬豪酒店盛大舉行,主題為「新南向+:台灣、印太與新世界」(New Southbound Policy+: Taiwan, the Indo-Pacific, and a New World)。外交部指出,為配合智慧國家2.0政策願景,這屆論壇特別與「2025年智慧城市展暨2050淨零城市展」銜接,擴大邀請新南向夥伴國家及全球理念相近國家。

外交部說明,總統賴清德預定於首日上午開幕式致詞,副總統蕭美琴也將於同日中午款宴重要外賓,外交部長林佳龍則主持首日晚宴歡迎各界貴賓;這次應邀出席論壇活動的重量級政要包括丹麥前總理暨丹麥「民主聯盟基金會」主席拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)、斯洛維尼亞前總理楊薩(Janez Janša)、日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員、捷克參議院外交委員會主席費雪(Pavel Fischer)、波蘭前外長芙緹嘉(Anna Fotyga)、立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長阿頓梅納斯(Mantas Adomenas)、加拿大前衛生部長克萊門(Tony Clement)等。

請繼續往下閱讀...

外交部指出,其餘還有國內企業及產業公協會領袖,以及默克(Merck)、美商酷澎(Coupang)、優步(Uber)及泰國安美達(AMATA)等全球知名集團都派代表與會,另有美國「太平洋論壇」(Pacific Forum)、泰國「亞洲中心」(Asia Centre),以及來自印尼、印度等新南向國家智庫與非政府組織共襄盛舉,將討論我國運用數位國力及創新科技推動「數位新南向」,與各國攜手區域永續共榮的智慧解決方案。

外交部表示,我國自2017年舉辦首屆「玉山論壇」以來,迄今已舉辦7屆,充分展現新南向政策豐碩成果,今年「玉山論壇」配合總合外交,進一步轉型提升為台灣與印太及世界鏈結的重要對話平台,使台灣在各領域的成功發展經驗能夠融入區域對話,為印太區域的民主永續、繁榮永續及和平永續貢獻不可或缺的心力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法