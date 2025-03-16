第8屆玉山論壇「新南向+」明日登場 總統賴清德開幕致詞

第8屆「玉山論壇」17日至18日在台北萬豪酒店盛大舉行，主題為「新南向+：台灣、印太與新世界」。（圖擷取自玉山論壇官網）

2025/03/16 18:57

〔記者黃靖媗／台北報導〕第8屆「玉山論壇」（2025 Yushan Forum）將於明（17）日至18日在台北萬豪酒店盛大舉行，主題為「新南向+：台灣、印太與新世界」（New Southbound Policy+: Taiwan, the Indo-Pacific, and a New World）。外交部指出，為配合智慧國家2.0政策願景，這屆論壇特別與「2025年智慧城市展暨2050淨零城市展」銜接，擴大邀請新南向夥伴國家及全球理念相近國家。

外交部說明，總統賴清德預定於首日上午開幕式致詞，副總統蕭美琴也將於同日中午款宴重要外賓，外交部長林佳龍則主持首日晚宴歡迎各界貴賓；這次應邀出席論壇活動的重量級政要包括丹麥前總理暨丹麥「民主聯盟基金會」主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）、斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Janša）、日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員、捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）、波蘭前外長芙緹嘉（Anna Fotyga）、立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長阿頓梅納斯（Mantas Adomenas）、加拿大前衛生部長克萊門（Tony Clement）等。

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外交部指出，其餘還有國內企業及產業公協會領袖，以及默克（Merck）、美商酷澎（Coupang）、優步（Uber）及泰國安美達（AMATA）等全球知名集團都派代表與會，另有美國「太平洋論壇」（Pacific Forum）、泰國「亞洲中心」（Asia Centre），以及來自印尼、印度等新南向國家智庫與非政府組織共襄盛舉，將討論我國運用數位國力及創新科技推動「數位新南向」，與各國攜手區域永續共榮的智慧解決方案。

外交部表示，我國自2017年舉辦首屆「玉山論壇」以來，迄今已舉辦7屆，充分展現新南向政策豐碩成果，今年「玉山論壇」配合總合外交，進一步轉型提升為台灣與印太及世界鏈結的重要對話平台，使台灣在各領域的成功發展經驗能夠融入區域對話，為印太區域的民主永續、繁榮永續及和平永續貢獻不可或缺的心力。

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