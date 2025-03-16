破天荒！父、子、媳依序當選同里同屆里長緣由曝

嘉義縣布袋鎮樹林里第22屆里長經3次選舉，莊仁義（右）與兒子莊照鼎（左）、媳婦戴雅蘭（中）依序當選。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/16 17:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮樹林里第22屆里長經兩次補選後，出現莊仁義與兒子莊照鼎、媳婦戴雅蘭依序當選同里同屆里長的台灣自治史空前紀錄，其中莊仁義與第一次補選勝出的莊照鼎還都因為同一起選舉幽靈人口官司而辭職，經依規定辦理補選，出現堪稱空前絕後的兩次補選。

莊仁義26歲時選上樹林里第13屆里長，連續當選5次，但尋求6連霸時不敵王翠雯，也開啟莊、王纏鬥史，莊仁義從第18到21屆連戰連敗，但都以些微差距落敗，這屆、第22屆兩人第五度捉對撕殺，莊仁義以232票險勝王翠雯216票。

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莊仁義當選回鍋，但選舉期間爆發幽靈人口事件，由於檢警掌握到具體事證，莊仁義就職當天就辭去里長職務，依規定辦理補選時，由兒子莊照鼎代打上陣，依舊對陣王翠雯，補選結果幾乎一面倒，莊照鼎獲得262票，王翠雯為161票，是莊（兩代）、王對決史上最大勝負差距。

不過莊照鼎補選就任里長後，同樣面臨同一起幽靈人口事件指控，原本檢方已處以緩起訴，不影響到其里長職務，但檢舉人聲請再議後，莊照鼎遭檢察官起訴，一審判決有期徒刑2個月，緩刑2年，褫奪公權2年，原本莊照鼎不服判決上訴到二審，但不想看到年邁鄉親一再出庭做證，於2024年12月17日辭職，並撤回上訴、官司定讞。

由於所遺任期逾2年，依規定辦理第二次補選，由莊照鼎的太太戴雅蘭披掛上陣捍衛里長寶座，王翠雯這次未再出馬挑戰，壯、王史詩級的里長選舉對戰停留在連6場。

第二次補選，莊家誓言守住江山，前社區理事長周聖宗來勢洶洶，雙方壁壘分明，投票率高達82.22%，最終戴雅蘭獲得236票、以71票差距勝出，締造絕無僅有的父、子、媳依序當選同里同屆里長的神鬼級紀錄。

嘉義縣布袋鎮樹林里第22屆里長第2次補選當選人戴雅蘭（前左）在宣傳車上謝票。（記者蔡宗勳攝）

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