邱議瑩選在「攏成功」辦「挺台灣、護未來」宣講

邱議瑩呼籲只要大家有信心，就能把毀憲亂政的立委罷免成功。（記者葛祐豪攝）

2025/03/16 17:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委邱議瑩今天（16日）下午在鳳山五甲龍成宮，舉辦「挺台灣、護未來」宣講活動，吸引數百人參加，至於為何選在龍成宮？意味罷免「攏成功」，邱議瑩強調，中國滲透無所不在，立院也被滲透了，只要大家有信心，就能把毀憲亂政的立委罷免成功。

為捍衛台灣未來發展，行政院昨起從台中展開「人民是頭家」全台政策說明，立委邱議瑩率先在高雄響應，聯合多位在地立委，向市民說明國會情勢，及如何團結行動，守住台灣的民主與主權。

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這場「挺台灣、護未來」宣講活動，今天下午4點於五甲龍成宮廣場舉辦，包括立委許智傑、李昆澤、李柏毅、 罷韓四君子尹立都到場助講，吸引數百人到場支持，全場高呼「台灣加油!」、「高雄加油!」

許智傑首先上場說，這段時間他很無奈，呼籲罷免最後結果至少要換掉6個國民黨立委，但保險起見，至少要罷掉10個； 他並批評中國對台進行軍事戰、認知戰、法律戰，「傅崐萁跟黃國昌狼狽為奸」，大家一起努力讓罷免成功。

李柏毅怒批，傅崐萁每次在立院會期開議前，都會到中國或香港，向對方保證「這會期做什麼」 ，這些中國派在台灣的聲音，讓政府無法好好做事。

李昆澤指出，國民黨通過選罷法，限制公民權利，並對中央總預算胡亂刪除2千多億、凍結1300多億，包括弱勢、教育補助等，對國家與人民影響很大；他並分析財劃法通過對高雄軌道建設的影響，「原本3年可完工的交通建設，可能要拖到10年!」

罷韓四君子尹立說，國民黨從國會擴權、違憲法案、財劃法與選罷法，對國家安全、人民福利與公共建設，都造成很大影響；他以親身經驗分享說，當初是一步一步說服高雄人民，把韓國瑜罷免掉，現在要進入最辛苦的第二階段，規定要10%，但至少要14、15%，多增加連署票，才能進入投票階段。

壓軸的邱議瑩說，媒體問她，為何選在許智傑選區的龍成宮舉辦?因為很多人在找惠成宮（會成功） ，她選龍成宮，意味罷免「攏成功」。

邱議瑩強調，賴總統說「中國是境外敵對勢力」，據統計，共諜案起訴百分66%是軍人，中國滲透無所不在，她認為立院也被滲透了，像傅崐萁在立院開議前，一定會去中國；她呼籲只要大家有信心，就能把毀憲亂政的立委罷免成功。

罷韓四君子尹立提醒，進入最辛苦的罷免第二階段，規定要10%，但至少要14、15%，要多增加連署票。（記者葛祐豪攝）

「挺台灣、護未來」宣講活動，吸引數百人參加。（記者葛祐豪攝）

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