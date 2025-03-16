「阿美」台中宣講：衝刺35藍委二階連署 這是反共罷免

罷免王鴻薇團體的發言人「阿美」來台中宣講。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/16 19:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕昨天結合民進黨中央下鄉宣講，有不少民眾參加罷免連署，中市市區3個選區今天下午持續結合設攤連署二階罷免，並邀請罷免王鴻薇的罷團發言人「阿美」來宣講，她表示，立委的現況不能只罷免1、2個立委，要35個罷免團體二階都要連署成功，要把只聽命傅崐萁的親共立委全部罷免掉。

台中市中四廢翔行動、中五的斷健行動與中六敲羅行動合作，今天下午在南苑公園邀請台北罷免王鴻薇的發言人「阿美」進行「阿美來宣講」，現場除了收取市區3選區罷免國民黨立委的連署，也加收中市王鴻薇的連署書。

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阿美表示，她原本是罷免王鴻薇的發言人，但竟遭國民黨開記者會公開她的本名，反而讓很多人願意站出來罷免國民黨立委，她更堅定要站出來罷免國民黨立委。

阿美指出，一階通過後，很多人都不知一階連署還要進行二階連署，她希望各個選區罷免的連署書都能夠衝上來，因為現在立法院現況罷免一個二個親共立委是沒有用，希望全國35個罷團全部成功，不要把資源只集中在幾個立委，她要把所有只聽傅崐萁意見的立委全部成功罷免掉，希望可以幫助其他選區去連署書的份量。

她表示現在立法院現況是讓人一天都不能忍，批評去年傅崐萁、王鴻薇等立委，竟到中國去見全國政協主席王滬寧，還握手，而王滬寧是中國和平統促會的會長，第二天傅崐萁等人還跟中國的官員會談，對方官員還說兩岸同屬一個國家，這些立委是領台灣的薪水，竟可以聽中國官員講這種話，她就是不能接受就站出來罷免。

她更批藍白合力訂擴權法案，要沒收憲法法庭，嚴重影響人民權益，婚姻平權就要釋憲，被民代沒收，她要站出來罷免，而國民黨立委還傲慢說不怕罷免，肉搜背景，講到此處她忍不住流淚，強調，這是一場反共的罷免。

罷免王鴻薇團體的發言人「阿美」來台中宣講，強調35位國民黨立委都要罷免成功。（記者蘇金鳳攝）

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