桃園「人民是頭家」宣講爆滿 林右昌批國民黨濫刪國防預算

民進黨16日在桃園中壢舉辦「人民是頭家」政策宣講會，民進黨秘書長林右昌（中）會前受訪。（記者李容萍攝）

2025/03/16 19:47

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨中央黨部全國啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，第2場今（16）日下午在桃園市中壢大崙崇德宮登場，現場1500個座位座無虛席、人潮擠滿廟埕。民進黨秘書長林右昌在活動前受訪說，從台中首場到今天桃園場都爆場，「場子基本上是爆掉了」，看到民意沸騰，大家全力相挺，讓大家知道國民黨在國會濫權、濫刪總預算刪錯了，他相信宣講效果會逐漸顯現。

林右昌說，桃園有很多多軍事基地以及非常多軍眷，軍人保家衛國非常辛苦，軍眷尤其辛苦，民進黨執政近9年期間大幅投資軍人福利照顧，真正照顧軍人、照顧軍眷、挺國軍的是民進黨，過去國民黨說軍人都挺國民黨，把軍人和軍眷都當成是國民黨禁臠；民進黨這8、9年大幅投資軍人福利照顧，全國營區營舍幾乎全部翻新，應該是有史以來最好狀況，這就是民進黨支持國防、照顧軍人、挺國軍的具體展現。

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林右昌指出，國防預算這次被國民黨大幅刪減，民進黨聽到很多中層基層官兵都說無法理解，且非常反彈；什麼錢都可以省，但國防經費必須全力支持，這也是為何民進黨今天特別到桃園進行相關宣講。

對於媒體訽問，在野黨指宣講是造謠，林右昌說，國民黨在立法院惡刪、凍刪預算，每個老百姓都受影響，大家都看在眼裡。對於國民黨也要辦說明會來反制民進黨，他表示，國民黨說要下鄉宣講普發1萬元的事情，實在蠻荒謬，如果故總統蔣經國知道的話，一定會說層次怎麼這麼低，民進黨是在講國家大義，在講整個社會跟國家社會整體發展。

媒體另外追問宣講是否在為2026暖身，林右昌說，國民黨黨主席朱立倫說，國民黨要拚民生，但總預算就是民生，砍總預算把總預算刪除，就是在刪除建設的經費，宣講的過程是讓民眾更了解、清楚。宣講非常單純，就是下鄉跟民眾說明國民黨在國會濫權、濫刪總預算，對社會民生與國家造成影響，跟2026並沒有關係。

民進黨16日在桃園中壢舉辦「人民是頭家」政策宣講會，民進黨秘書長林右昌會前受訪。（記者李容萍攝）

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