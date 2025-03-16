糗爆！傅崐萁被問這一題狂跳針還嗆媒體 記者反將一軍秒露窘態！

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/16 20:35

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁遭告發「競選小物案」，疑涉商業會計法、反滲透法等罪，檢調14日發動搜索、約談行動。傅崐萁今天（16日）在國民黨花蓮縣黨部舉行記者會控民進黨政府對他進行「政治迫害」，可當面對媒體質問其親信、競選小物案關鍵人物蘇意舜所開設的旅行社是否曾經承包花蓮縣府標案時，傅崐萁跳針反問記者「多少錢嘛」，嗆記者發問要做好功課，可當記者說出具體金額時，傅崐萁秒露窘態還避答，畫面曝光引發外界熱議。

名嘴溫朗東日前揭露傅崐萁大選期間透過花蓮「戰天下」公司向多名國民黨立委提供優惠競選小物，去年代表參選北市中正萬華立委的藍營議員意外曝光自己是免費收到競選小物，引發外界質疑傅崐萁是為爭立法院長或黨團總召的位置收買人心，若屬實即構成行賄及受賄罪。溫朗東進一步懷疑，這些競選小物不排除是中共無償提供，幫助傅崐萁拿到總召位置帶頭推動亂台法案，可能也涉及反滲透法，上月14日赴北檢告發，北檢後續指派檢肅黑金專組檢察官負責偵辦。

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而競選小物案關鍵人物之一，就是戰天下公司負責人蘇意舜，在傅崐萁當縣長任內擔任花蓮觀光處長，2012年因違法經營民宿被彈劾。在檢調對傅崐萁等人發動搜索、約談行動後，民進黨議員周永鴻昨天（15日）加碼爆料，做為傅崐萁親信的蘇意舜，開了一間名為「艾咪兔一」的旅行社，地址與戰天下公司登記在同一處，2016年至2024年間接了花蓮縣府20件標案，總金額約2177萬，質疑蘇意舜在傅崐萁「庇蔭」下，黑箱取得這麼多縣府標案，違反利益迴避原則。

而今天傅崐萁在花蓮召開記者會痛批賴政府「追殺在野黨」，會後接受媒體訪問，有記者想詢問到艾咪兔一旅行社的事，「我想問一下艾咪兔一旅行社在105年到113年就拿到花蓮縣府大概有20件標案，那因為負責人是蘇意舜……」，沒等記者提問完，傅崐萁就面露不悅反問記者「多少錢嗎？講清楚多少錢嘛！」，還跳針連問了6次，接著還嗆「三立不是都很清楚嗎？所有國家個資你們不是都有嗎？就講清楚，要問題就問清楚！」

記者隨即表示「總金額是2177萬」，傅崐萁秒露窘態，尷尬地回了句「好」，接著想糊弄帶過說「來，還有沒有其他問題？」不只如此，其他記者提問「檢調這次搜索似乎是想查背後金流是不是跟中資有關，想問總召怎麼看？」、「你說這是總統賴清德的政治追殺，但有綠委質疑說過去在馬政府時代也有檢調查辦過你的案件，那難道也是國民黨的政治追殺嗎？」，傅崐萁也全部避答。

對此，綠委林俊憲在臉書發文酸：「你好什麼好啦！不是很兇嗎？回答完你怎麼就縮了？傅總召大概是沒有意料到，在自己的地盤開記者會，也有記者敢問這麼尖銳的問題，所以慌了陣腳。傅家王朝的情況，其實就像之前的顏家，在地方隻手遮天，很難受到全國性的高度檢視。但傅總召成功靠著一年來佔盡版面的突出表現，把自己推到風口浪尖。於是那些過去沒有人敢多問、也不會得到太大關注的問題，一件件都要開始被掀出來。」

綠委王定宇也嘲諷：「所以到底要不要回答呢？到底要不要回答自己的親信標自己夫妻的縣府標案2177萬，有沒有違反利益迴避？一直跳針顯示心虛，攻擊提問者顯示無法回答的心虛，這一切都讓眾人看清楚，花蓮王急了！」

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