吳子嘉喊魏哲家「醜胖子」！徐巧芯在旁大笑挨轟竟回這句……

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/03/16 19:21

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯昨天（15日）舉辦政策說明會，呼籲選民反罷免，邀請前立委郭正亮、美麗島電子報董事長吳子嘉助講，沒想到吳子嘉在會上竟譏諷台積電董事長魏哲家「醜胖子」，一旁的徐巧芯聽完還大笑，引發輿論撻伐。對此，徐巧芯今天（16日）做出回應，宣稱自己是在笑吳子嘉怎麼這樣去形容人家。

吳子嘉昨天在徐巧芯的政策說明會上提到魏哲家日前在白宮宣布台積電擴大對美投資一事，迎合藍白陣營「台積電變美積電」一說，稱「台積電要離開台灣」大家原本都不知道，突然間「長得很醜的那個醜胖子」宣布了這件事。起初吳子嘉忘記台積電董事長的名字，隨後想起是魏哲家，又進一步嘲諷「魏哲家比我醜嘛，醜胖子！」，一旁的徐巧芯和郭正亮聽完笑翻，畫面曝光引爆輿論怒火。

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而徐巧芯今天在臉書發文分享昨天的政策說明會，PO出自己與吳子嘉、郭正亮等人的合影。貼文底下湧入大批網友砲轟，「聽到人家在容貌羞辱別人，妳是在笑三小？」、「沒教養的政客」、「之前民進黨高雄黨部罵妳又矮又醜妳不是氣炸？現在又容許嘲笑他人外貌？有夠雙標」、「笑別人醜？ 心地醜陋的立委才可怕吧」、「妳比醜胖子還不如，照照鏡子拜託」、「哪裡來的勇氣笑魏哲家？不說他的財產，妳長的這副尊容敢笑別人？」、「當立委委屈妳了，被罷後去當諧星吧！」

對此，徐巧芯在留言區回應，又一次指責批評他的網友是民進黨側翼，聲稱「在笑吳子嘉董事長怎麼這樣形容人，拿來大做文章的人不過是挑撥離間、借題發揮。『子非魚，焉知魚之樂』」

針對「競選小物案」，檢調對國民黨團總召傅崐萁等相關人物發動搜索、約談行動，也有收到傅崐萁提供之修容組的徐巧芯也順便做出回應，稱「小物從大陸進口，相對便宜，價格均在合法範圍內，有疑慮歡迎檢舉，絕對經得起檢驗」。

另外，徐巧芯和另名藍委王鴻薇被指控為了反罷免，日前在藍營活動中辦摸彩送禮活動，疑涉《公職人員選舉罷免法》第99條「投票行賄罪」，徐巧芯今稱「摸彩環節因沒有設定特定人才能參加本活動，且為隨機性，過去蔣萬安市長、羅廷瑋委員都已由法院判決之判例，因此沒有違法問題」。

徐巧芯對近期爭議做出回應。（圖翻攝自臉書）

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