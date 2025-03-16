國民黨啟動反制手段 朱立倫：集結黨內力量「反惡罷」

桃園市副市長蘇俊賓日前跳出來為朱立倫抱屈，今（16）日朱到雲林，媒體詢問起此看法，他回應全黨現在是團結一致反惡罷。（記者李文德攝）

2025/03/16 14:31

〔記者李文德／雲林報導〕罷免民進黨立委第一階段連署屢屢受挫，國民黨基層將不滿怒火發洩到國民黨主席朱立倫，桃園市副市長蘇俊賓日前跳出來為他抱屈，今（16）日朱立倫到雲林虎尾參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮，媒體詢問起此看法，他回應，全黨現在是團結一致，對於民進黨這樣子的惡罷行為，全黨是團結反惡罷。

朱立倫指出，下週開始的各地說明會，會邀請黨內重要政治人物大家一起參與。不管是在地方縣市首長，或是民意代表，或是包括趙少康在內的這些非常有戰鬥力的前輩，我們大家一起來打拚。目標都是希望能夠反惡罷，讓民眾對國民黨更支持。

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對於台中黨籍立委罷免告急，傳出立委們和台中市長盧秀燕討論，先組自救隊1人繳30萬元，黨中央有支持嗎？朱回應，對於各地的立委都分別跟他們談過，有很多的支持。包括不管是在舉辦各地的問政說明會，或者是需要的一些重要活動，都是全力支持。相信國民黨是一個團隊，不管今天在任何一個縣市，都是全力的。

對於民進黨團將此會期定調為「國安會期」，朱立倫表示，一切政治要以民為本，就是民生是最重要的。不管上個會期到這個會期，都是希望為民生打拚。民進黨只是拚政治，都是鬥，希望搞大罷免，台灣到底要鬥還是要和相信民眾已經非常清楚。

朱立倫表示，現民進黨啟動下鄉宣講，國民黨也已規畫百場說明會，從下週開始舉行。讓黨籍立委、民意代表報告，為民眾爭取了哪些預算，我們對地方爭取了哪些統籌分配稅，還有未來我們要怎麼樣來拼民生。

對於總預算問題，朱立倫指出，這次總預算是有史以來最高，增加1368億，各部會都增加了預算。請問卓榮泰院長，這叫做報復性的刪減嗎？如果行政院不好好地運用，才是對不起國家、對不起人民。這時候不好好做事情，還到地方拚政治，這才是民眾看不起的團隊。

國民黨主席朱立倫（前排中）今中午到雲林虎尾參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮。（記者李文德攝）

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