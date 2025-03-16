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    「離台感言」斥台灣人造謠 中配「亞亞」︰把我跟家人推向萬劫不復深淵

    劉振亞昨（15）日灣晚間連發2部影片發表「離台感言」，內容控訴移民署害她被謠言攻擊，導致她將被迫骨肉分離，推向萬劫不復的深淵。（圖擷取自中國抖音「亞亞在台灣」，本報合成）

    劉振亞昨（15）日灣晚間連發2部影片發表「離台感言」，內容控訴移民署害她被謠言攻擊，導致她將被迫骨肉分離，推向萬劫不復的深淵。（圖擷取自中國抖音「亞亞在台灣」，本報合成）

    2025/03/16 14:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國籍配偶劉振亞長期利用社群平台帳號「亞亞在台灣」，公開發表「武統台灣」、「兩岸統一」等言論，11日遭移民署廢止依親居留許可，要求10日內限期離境。對此，劉振亞昨（15）日晚間連發2部影片發表「離台感言」，內容控訴移民署害她被台灣人造謠攻擊，導致她將被迫骨肉分離，推向萬劫不復的深淵。

    劉振亞昨日在自己的中國抖音帳號發布「離台感言」，除了談及與老公的相遇、婚後來台適應新生活，宣稱台灣的風土人情、文化氛圍讓她深感溫暖親切。她也在片中強調，自己是遭口誅筆伐的普通人，並解釋這幾天她保持沉默的原因，是因為她在4日被移民署約談，之後她簽了一份切結書，承諾不再討論相關的內容。

    劉振亞指出，「我不知道我說的任何一句話，會不會遭到無端打壓，或者是立刻被驅逐出境，畢竟話語權不在我」，她也怒批他們（移民署）每天都在製造謠言，把她和家人推向萬劫不復的深淵，且移民署要求她10天內離境，否則就強制驅逐出境，害她面臨骨肉分離倒數計時，安排全被打亂，「即使離開，我也希望是清白的離開。」

    此外，劉振亞還在影片中解釋，她首次使用健保卡是從生小孩開始，並強調自己身體健康良好，不常使用健保卡。在另一部影片中，劉振亞稱自己是真實婚姻，絕無假結婚或二婚，3小孩都在台灣出生，也不存在前夫、父母、大陸小孩依親來台使用健保資源，並怒斥電視名嘴散布假結婚消息，用標題來追殺她。

    然而，她的2部「離台感言」發布後，反而遭一群中國網友無情吐槽，「把孩子一起带回來不就可以了」、「被趕回來就對了，回到祖國懷抱啦」、「沒看明白想表達啥，為啥驅離？澄清什麽？謠言是什麽？」、「我覺得她老公現在應該很生氣，本來一家好好的，變成分離了」、「14億人，一人捐1塊錢，你都成億萬富翁了，不要怕」。

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