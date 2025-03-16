鼓吹武統中配「亞亞」被廢居留須限期離境 官員：不會幫買機票

鼓吹武統的中配網紅劉振亞被移民署廢止在台依親居留許可，須限期離開台灣。（圖擷取自Youtube「亞亞在台灣」）

2025/03/16 13:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國籍配偶「亞亞在台灣」劉振亞於社群平台抖音鼓吹武統，11日由移民署發布廢止在台依親居留許可，要求10日內限期離境。知情官員指出，此案不會幫買機票；近日也有中配網紅拍片譴責「亞亞」，質疑武統不是言論自由。

劉振亞昨晚拍片發表「離台感言」，稱移民署要求她10天內離境，否則就強制驅逐出境，害她要面臨骨肉分離倒數計時，安排全被打亂，自己因此出來澄清，「即使離開，我也希望是清白的離開」。

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劉振亞說，自己是真實婚姻，3個小孩都在台灣出生，沒有假結婚或二婚，不存在前夫、父母、中國小孩依親來台，並怒斥電視名嘴放假結婚的消息，用標題來追殺她。

在YouTube有17萬訂閱的中配何新瑤拍片指出，武統並不是言論自由，你讓我們這些中配情何以堪。「台灣其實很仁慈了，你知道在很多個國家地區，當你說出這樣的（武統）言論時候，他是直接給你入牢的！」

另一中配網紅「圓臉麥麥」拍片質疑，你可以拍片讚揚「祖國」美好，但台灣人的底線是不要造成恐嚇，你的言論對台灣人造成威脅，況且你不是台灣人啊，大姐！此事會讓一些台灣人對中配更加有敵意，就算5年之後再申請居留，也不一定會批准進來。

圓臉麥麥認為，就算台灣人再怎麼喜歡中國大陸，武統是要打台灣，武力解決台灣問題，這種東西掛在嘴邊，任何一個台灣人聽了都會憤怒，台灣人一定會對你不滿和反彈，台灣移民署之後一定會對要結婚來台生活的中國女生，面談時一定會更加嚴厲，問的問題一定會更多，這件事真的對中配群體造成影響。

圓臉麥麥的老公「台配夫」則說，用這個方式被驅逐是不是可以有免費機票被送回去，因為是被驅逐出境，「我不買機票，你要幫我買啊，想要用這個方法來賺一張機票？」圓臉麥麥說，「應該不至於吧！」

知情官員釋疑說，強制出境時，若當事人沒錢，移民署是有可能幫買機票，但本案應該不會。

在YouTube有17萬訂閱的中配何新瑤拍片指出，你讓我們這些中配情何以堪，「台灣其實很仁慈了，你知道在很多個國家地區，當你說出這樣的（武統）言論時候，他是直接給你入牢的！」 （圖擷取自YouTube）

中配網紅「圓臉麥麥」拍片指出，就算5年之後再申請居留，也不一定會被批准進來。（圖擷取自YouTube）

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