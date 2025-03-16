徐巧芯笑吳子嘉形容魏哲家 周軒酸：吃到葉元之口水很會凹

國民黨立委徐巧芯15日舉辦政策說明會，邀請前立委郭正亮、美麗島電子報董事長吳子嘉等人助講。（擷取自徐巧芯臉書）

2025/03/16 13:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯15日舉辦政策說明會，邀請前立委郭正亮、美麗島電子報董事長吳子嘉助講。當時吳子嘉發言譏諷台積電董事長魏哲家「醜胖子」，徐巧芯、郭正亮等人卻在一旁笑翻並未制止，引發熱議。對此，徐巧芯今（16）日回應，自己是在笑吳子嘉「怎麼這樣形容人，拿來大做文章的人不過是挑撥離間、借題發揮」。政治工作者周軒則發文嘲諷，「我認為徐巧芯應該是吃到葉元之的口水，很會凹」。

周軒稍早在臉書曬出徐巧芯回應媒體的截圖並表示，針對昨日「跟吳子嘉一起笑台積電總裁魏哲家的外貌」、「昨天發的競選小物看起來超過30元」等兩個問題，徐巧芯回應，「自己是在笑吳子嘉董事長怎麼這樣形容人，拿來大做文章的人不過是挑撥離間、借題發揮，『子非魚，焉之魚之樂？』」

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此外，說明會上發送的競選小物也遭質疑違反選罷法，徐巧芯則解釋，「小物從大陸進口很便宜，均在合法範圍內，有疑慮歡迎檢舉，絕對經得起檢驗。」

對此，周軒強調，徐巧芯隨後特別註明「僅文字回覆」，並狠酸徐應該是吃到同黨立委葉元之的口水，「很會凹」。

周軒貼出徐巧芯在媒體群組的回應，認為她應該是吃到葉元之的口水，很會凹。（擷取自周軒臉書）

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