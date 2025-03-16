傅崐萁攬大權國會亂象不斷 周偉航：能力跟不上野心

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/16 11:53

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日風波不斷，時事評論員周偉航直言：「傅崐萁當上總召後大權獨攬，所有人都要聽他的，連白營的黃國昌也都變得很乖，完全配合傅崐萁一路鬧到現在。」

時代力量黨主席王婉諭在其主持的直播節目中表示，傅崐萁從禁止議場錄影、自稱「代表國會發言」，更因競選小物案遭檢調搜索住處，引發各界爭議。

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周偉航點出，國民黨內對傅崐萁的不滿早就暗潮洶湧，近期罷免案讓藍營士氣大挫，再加上過去一年國會議事亂象不斷，傅崐萁的領導能力備受質疑。

周偉航說，傅崐萁為了證明自己，最近親自上陣質詢，卻頻頻鬧笑話，問主計長「是不是當阿嬤了」、指責民進黨立委沈伯洋為「間諜」，結果不僅沒得分，反而讓外界看穿其能力不足。

談到傅崐萁為何能在黨內呼風喚雨，周偉航直指：「國民黨看上他的兩岸關係和台商人脈，想靠他拉資源、換好處。」周形容，傅崐萁把政治當成個人利益的交易場，推動財劃法、環島高鐵等法案，就是為了地方支持鋪路，「但能力跟不上野心，眼高手低，結果整個國會一團亂。」

周偉航進一步指出，傅崐萁長期以來在地方政壇具有深厚的影響力，但他的作為卻鮮少受到檢驗。他認為：「你做了這麼多事，過去沒人深究，主要原因是所有事情都在你的掌控之下。」但如果現在真的要一件件嚴格審查，他覺得能挖出來的東西應該還是相當多的。

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