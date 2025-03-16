綠營力拚國安法案 林沛祥：在野全力迎戰

國民黨立委林沛祥。（記者林欣漢攝）

2025/03/16 12:39

〔記者林欣漢／台北報導〕因應中國帶來的5大國安及統戰威脅，總統賴清德宣布恢復軍事審判制度等17項因應策略，行政院長卓榮泰日前備詢指出，軍審法及國安相關法規的法制作業將於一個月內提出。國民黨立委林沛祥今日表示，民進黨不顧民生，只搞鬥爭，推國安法案就是為了大罷免增添柴火，在野會全力迎戰。

林沛祥指出，民進黨推國安法案，就是為了大罷免增添柴火，讓火燒得更旺，這種充滿仇恨性、讓社會撕裂的政治鬥爭，對國家是莫大的傷害，既然他們已經決定這麼做，國民黨團也會全力應戰，不排除提出自己的版本，會做出最好的安排。

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林沛祥表示，國民黨團也會繼續積極推動民生法案，國家已經遇到很多民生上艱苦的議題，不能因為政治而置之不顧，除了應付民進黨大罷免、抗中保台的抹紅攻勢，也會全力迎戰，為國民爭取最大的福利。

對於如何因應大罷免，林沛祥認為，在野要因地制宜去做精準打擊，針對國安十七條的凌厲攻勢，要有自己的論述，捍衛的是要和平，不要戰爭，希望大家都能過好日子，這也是大多數人的心聲，至於每個不同的選區及時間點，相信黨中央會有相應對的戰術，讓反對綠營的六成民意展現。

對於民進黨團總召柯建銘指，2024年剛選舉完不久，國民黨團總召傅崐萁就說要讓民進黨找不到人當官，這意味是國民黨先發動罷免，民進黨只是反罷免，沒有民進黨先罷免這件事。林沛祥表示，撒謊是民進黨的DNA，講一千次、講久了就覺得是真的，柯建銘去年12月就提出大罷免，這件他主動發起的事情，卻昨是今非、時空背景不同就完全忘光光，公信力蕩然無存，這種瞞天過海、無中生有、扭曲事實，打人喊救人的策略，在野只能表達佩服。

另外，行政院長卓榮泰昨出席民進黨宣講台中首發場，痛斥在野黨針對特定機關集中刪凍預算，甚至刪到超過原先編列的預算，太離譜了。對此，林沛祥表示，卓榮泰表現的比林右昌還像民進黨的秘書長，以外交部為例，今年編列的預算較去年多7億，這樣還能睜眼說謊，卓榮泰究竟是真的傻還是別有用心，想為大罷免增添柴火，國家的預算是白紙黑字，一筆一筆算出來的，不能以偏蓋全、用枝微末節去掩蓋事實。

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