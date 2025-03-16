游竹萍任北市首位女性體育局長 蔣萬安：凸顯性別平權

原勞動局副局長游竹萍接任體育局長。（台北市政府提供）

2025/03/16 11:20

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安調整6個局處首長，由原勞動局副局長游竹萍接任體育局長，成為台北市史上第一位女性體育局長；據了解，蔣萬安此次任用女性體育首長，意在回應體育決策長期由男性主導的現象，為性別平權與運動發展開創新局，讓台北市朝向更公平、多元的體育環境邁進。

北市府指出，游竹萍畢業於國立中興大學法律系，擁有公職生涯30年的豐富行政經驗，曾任信義區區長、松山區區長等多項公職，於區長任內對地方體育會運作熟悉、互動頻繁；北市兩大運動賽事場館大巨蛋與小巨蛋，分別座落在信義區和松山區，都是游竹萍長期深耕地方治理時的重要一環。

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市府除希望藉由游竹萍長期與各區公所密切合作推動運動業務，熟悉運動中心運作及體育行政管理累積的豐富經驗，以協調能力開展更廣泛的跨局處協作模式外，此外，也是蔣萬安有意展現對性別平權與運動發展的新格局。

市府指出，雖然女性在體育競技場上的表現早已不落人後，但去年社會上仍發生瓊斯盃女性籃球選手同工不同酬的事件，以及對女性運動員的不公平對待與性別仇視言論，這些現象令人遺憾。蔣萬安此次任用女性體育首長，也是意在回應體育決策長期由男性主導的現象，為性別平權與運動發展開創新局，讓台北市朝向更公平、多元的體育環境邁進。

現任體育局長王泓翔完成階段性任務，轉任參事；王泓翔任內推動大巨蛋進展、全民運動發展、運動產業振興，並為2025雙北世界壯年運動會的籌備及特色運動館奠定基礎。未來他將運用專業，持續協助市府在體育及教育領域的政策推動。

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