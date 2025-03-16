高雄綠委呼應「人民是頭家」到市場宣講 籲罷免藍委就是罷免傅崐萁

在市場賣地瓜的王建民岳母（中 ），支持賴瑞隆（右）、李柏毅（左）。（記者葛祐豪攝）

2025/03/16 11:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕呼應「人民是頭家」宣講，民進黨高雄立委賴瑞隆、李柏毅今天（16日）上午走入楠梓莒光市場，邊掃街邊宣講，疾呼「罷免藍委就是罷免傅崐萁!」也歡迎高雄民眾參加3月29日的「人民是頭家」高雄場宣講。

「人民是頭家」宣講昨天從台中開始，全台將進行8場宣講。賴瑞隆表示，為呼應台中、新北、桃園，今天與李柏毅立委、黃文志議員來到莒光市場，透過市場掃街，讓更多人知道「人民才是台灣的頭家」，一起來挺台灣、支持台灣。

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他說，這8場宣講中，其中有1場是在高雄舉辦，將於3月29日下午4點在三民公園舉行，民進黨8位立委與市長都會站台宣講，歡迎大家一起參加。

賴瑞隆強調，「罷免藍委就是罷免傅崐萁，就是罷免這一年來毀憲亂政的國民黨」，唯有這樣，才能讓台灣的立法院回到正常的運作；由於高雄有不少人的戶籍設在外縣市，他的服務處最近接獲設籍苗栗、新竹等縣市民眾，都要索取罷免單，高雄8位立委跟民進黨籍的民意代表，也都會提供罷免單。

李柏毅則表示，去年一整年在立法院的狀況，人民都很清楚看到，從國會擴權法到亂刪預算、到財劃法、憲法訴訟法，「國民黨以為立法院多數，大到可以修憲，不用正常修憲的方式，把整個國家癱瘓」，這是全國人民都感受到的，現在全民發起的大罷免活動，就是希望立法院正常化。

李柏毅強調，雖然這幾天立法院是正常的，但大家都知道「是一階進入二階的裝乖時期」，難道要讓國民黨這樣矇騙過關嗎？高雄市雖然沒有罷免區，但會提供罷免傅崐萁的罷免單，如果是南漂來高雄工作，都可以一起響應；今天在市場也感受到民眾的支持，大家一起來守護台灣，讓台灣的預算、發展正常化。

掃街宣講過程中，賴瑞隆等人巧遇在市場賣地瓜的王建民岳母，雙方並高興合影，在市場營業34年的王建民岳母說，支持賴瑞隆。

今天下午3點半，賴瑞隆將與資深媒體人王瑞德，前往左營自由黃昏市場持續掃街宣講；晚間7點半則在永安文興宮宣講，王瑞德也將出席助講。

呼應「人民是頭家」，民進黨高雄立委賴瑞隆（中）、李柏毅（右）、市議員黃文志（左），前往市場掃街宣講。（記者葛祐豪攝）

賴瑞隆（中）到市場掃街宣講，疾呼「罷免藍委就是罷免傅崐萁!」（記者葛祐豪攝）

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