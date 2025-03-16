「亞亞在台灣」武統夢 彰化議員許書維憶及「共產五星廟」紅統惡夢

位於二水的五星廟已被彰化縣府拆除。（資料照）

2025/03/16 11:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中國籍配偶劉振亞經營中國抖音帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統言論，被移民署要求限時離境。立委王鴻薇還怒嗆政府「台灣是言論自由的國家？法治國家？」。此事讓彰化縣議員許書維憶及2018年位於二水的「中共五星廟事件」。

許書維說，碧雲禪寺當年因工程糾紛，被營造商魏明仁「寄生」，魏明仁取得產權，改名為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，每天升五星旗，也播中國國歌「義勇軍進行曲」，廟內全是中共的思想教育看板和大字報，魏明仁的資金被起底來自共產黨的扈隨組織「致公黨」。當彰化縣府前去勘查時，魏明仁還振振有詞地說「台灣有言論自由」。

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當年揭發此事的許書維說，五星廟並非「橫空出世」，魏明仁在此經營多時，傳達共產思想，成為國安的破口，但政府單位卻拿他沒皮條，一句「台灣有言論自由」、「你不能動我財產」就讓魏明仁囂張不已，台灣民主的荒謬就在這裡。

他說，經此事件，民進黨政府趕緊「補破網」，2020年《反滲透法》公告實施。

他說，魏明仁現在觸法，鐵定被判重刑，但「魏明仁們」從來沒有消失，許多人化身「網紅」KOL，甚至軍人或是立委，他們的目標是台灣人民，配合中共大外宣，宣傳疑美論、武統台灣，他們的資金可能透過抖內來自對岸，「言論自由並非毫無限制」，國家安全一定要擺第一。

許書維（右）與縣府官員到五星廟勘查。當時廟內高掛五星旗。（資料照）

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