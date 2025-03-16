新上任民眾黨中市黨部主委、議員陳清龍：2年條款會落實

民眾黨新任中市黨部主委陳清龍表示，民眾黨的兩年條款會落實。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/16 09:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨台中市黨部主委12日由市議員陳清龍接任，由於民眾黨有「兩年條款」，陳清龍明年在2月1日成為民眾黨第二輪的立委，外界擔心明年新的8位立委接任後經驗不足，影響民眾黨戰力；對此，陳清龍受訪表示，未來8位立委現具有民代身份只有他，但還有一位曾有民代經驗便是曾任立委的許忠信，因此第2輪有兩位當過民代經驗，加上其他6位都很優秀，相信第二輪委員都可以勝任。

中市議員陳清龍13日接任民眾黨中市黨部主委，他表示，黨主席黃國昌給他一個任務，要他以在地方服務的經驗，擴大服務，透過黨部擴大基層發展，讓黨的基層組織更紮實。

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由於目前民眾黨現任八位立委除了黨主席黃國昌外，有不少是戰將，不少民眾黨支持者擔心，若兩年條款明年2月1日生效，8位立委全部更新，民眾黨是否戰力會減弱?

對此陳清龍表示，有關兩年條款，他目前得到訊息，黨中央一定會落實，明年2月1日，排名第二輪的委員就會來就職，各領域各有專長，目前具有民代身份還在基層服務就是他，但還有一位曾有民代經驗就是曾任立委的許忠信，第二輪有基本上有兩位當過民代經驗，加上幾位都很優秀，因此在運作上，相信第二輪委員都可以勝任。

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