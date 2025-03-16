吳子嘉助講徐巧芯訕笑魏哲家「醜胖子」許淑華批不得體、非台灣之福

民進黨台北市議員許淑華說，吳子嘉幫徐巧芯助講時訕笑台積電董事長，徐巧芯等人未制止還大笑等行為，非常不得體。（記者何玉華攝）

2025/03/16 09:01

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委徐巧芯15日舉辦政策說明會，邀請前立委郭正亮、美麗島電子報董事長吳子嘉助講，吳子嘉發言譏諷台積電董事長魏哲家「醜胖子」，一旁的徐巧芯、郭正亮等人笑翻並未制止；民進黨台北市議員許淑華批評徐、郭兩人行為舉止不得體，並表示有些人看不見台灣的好，還訕笑台灣的高科技產業，只會凸顯自己的無知，這樣的政客與公眾人物，只會拖垮台灣，非台灣之福。

吳子嘉為徐巧芯助講先批聯電創辦人曹興誠是徐巧芯的大貴人，因為他無恥、下流、不要臉，把台灣的黑暗面充份表現出來，「一個曹興誠、一顆老鼠屎，把整個國家毀掉了」；隨後又批評台積電，說有一天他睡覺起來，突然間台積電突然被賣掉了，「突然間長得很醜的那個醜胖子，那個叫什麼名字？」他回頭向郭正亮求助，郭回應「我不要說」，隨後想到是「魏哲家」，「比我醜、魏哲家比我醜、醜胖子」，跑到川普的辦公室跟川普坐一起，莫名其妙說1000億投資美國。

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許淑華說，吳子嘉竟取笑台積電董事長魏哲家是「醜胖子」，在一旁的徐巧芯、郭正亮，不但沒制止，還放聲大笑，行為舉止非常不得體。

許淑華說，魏哲家是令人尊敬的企業家，台積電不只對世界高科技產業有深遠的貢獻，甚至對台灣、印太地區的區域安全，也有非凡的影響力。他們對人類世界的貢獻是台灣人的光榮，卻總有些人看不見台灣的好，還訕笑台灣的高科技產業，這種行為只會凸顯自己的無知。有這樣的政客與公眾人物，只會拖垮台灣，非台灣之福。

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