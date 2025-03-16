站出來！彰化市南方書店宣布代收台中、彰化罷免連署書

彰化市南方書店有71年歷史，宣布代收台中、彰化罷免連署書。（取自南方書店）

2025/03/16 06:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市有71年歷史的南方書店，正式宣布將代收台中全區與彰化的罷免連署書，業者陳筑閔表示，如果在家鄉有連署的壓力，該書店剛好在彰化火車站旁，只要走路100步就可到達，歡迎搭火車到彰化來交連署書。

陳筑閔指出，政治是眾人的事，政治也不該有壓力，她們全家雖然都不是黨員，都對藍營立委癱瘓國會，影響國家運作，全看不下去，她跟媽媽因為戶籍在台中市，很早就去參與連署，用行動支持罷免藍營立委。

請繼續往下閱讀...

陳筑閔說，彰化縣唯一一席藍營立委謝衣鳯，因為選區在南彰化，彰化市並不是謝衣鳯的選區，所以，南方書店就沒有提供空間來收連署書。但如今台中、彰化藍營立委全數進入二階罷免，她聯絡發起罷免運動的公民團體，主動表達願意收罷免書，想要盡一份心力。

由於南方書店就在彰化火車站旁，陳筑閔說，如果民眾要在自己的選區去交罷免連署書，會感到壓力，不如就搭火車來，只要一出火車站左轉，只要走路100步就可抵達南方書店，簽完連署書，也可順便看看書，也可吃個彰化肉圓再回家。

陳筑閔強調，南方書店代收台中、彰化的罷免連署書，象徵意義大於實質意義，但全家都認為應該站出來，提供空間，在自己的能力範圍內做一點事，因為看到國會亂象，台灣人應該都要有危機感，用行動守護台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法