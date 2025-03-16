民進黨全國首場「人民是頭家」大爆滿 台中地主藍委淡定捐血反制

民進黨「人民是頭家」政策宣講會昨台中登場，吸引爆滿人潮。（記者廖耀東攝）

2025/03/16 06:10

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨中央黨部啟動下鄉宣講活動，15日下午4時在南屯區水安宮舉行「人民是頭家」全國首場宣講，主持人民進黨發言人卓冠廷、立委林楚茵宣布有2萬名民眾到場，根據轄區台中市第四警分局統計，人潮在晚間6時達到高峰有3千人到場，而選區國民黨立委廖偉翔捲袖捐血，稱綠營大軍今直搗台中南屯，淡定「熱血」反制。

全國首場「人民是頭家」在水安宮廣場舉行，台中、彰化、南投、雲林10個藍委罷團在周遭擺攤收連署書，廣場被擠到水洩不通，人潮外溢至文心路人行道及中捷站樓層，中四選區「展翅廢翔」罷團穿著杜承哲醫師出資，製做罷免羽織高喊「罷免廖偉翔」，連署人潮絡繹不絕，上百名民眾在文心及大業路旁就地填寫連署書。

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選區立委廖偉翔趕往台中捐血站捐血，廖偉翔說，台中地區A型和O型血庫存，已經低於7天安全標準，醫院用血需求更加吃緊，捐了一袋血希望拋磚引玉，為有需要的人帶來一點希望。每一次捐血，都可能成為某個家庭希望，也讓社會多一點溫度。

廖偉翔表示，綠營大軍直搗台中南屯，淡定「熱血」反制，呼籲醫院的用血需求更加吃緊，民眾符合捐血條件，也願意一起幫助更多人，歡迎來到各地捐血站或捐血車，讓這份愛持續流動，因爲一點點付出，可能就是別人生命曙光。

民進黨全國首場「人民是頭家」宣講辦在南屯區，選區藍委廖偉翔（圖）趕往台中捐血站捐血。（廖偉翔團隊提供）

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