為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「人民是頭家」綿延到捷運站！卓冠廷：台中人站出來了

    活動人潮延伸到中捷車站2、3樓。（記者黃旭磊攝）

    活動人潮延伸到中捷車站2、3樓。（記者黃旭磊攝）

    2025/03/15 23:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期，大罷免遍地開花，而中選會日前公布的審查結果，共有35位泛藍立委在第1階段過關。因此，民進黨今（15）日起啓動8場「人民是頭家」宣講會，首場就在台中南屯的水安宮舉辦，身兼主持人的新北市議員卓冠廷則曝光現場的人潮，「連水安宮、捷運站2、3樓都站滿人潮。」

    卓冠廷於臉書粉專提到，人民是頭家台中出發，人民意志擠爆水安宮，「熟悉的台中超溫暖！台中人今天站出來了！」當國家面對失靈國會的惡搞與毀憲亂政，窮盡一切努力的我們，就有責任匯集更大的民意，以民主打響最終的守護戰。

    卓冠廷說到，謝謝大家不畏風雨相挺到現場支持，「不只舞台下坐滿人，連水安宮、捷運站2、3樓都站滿人潮。」更表示，「本來我已經做好整場淋雨的準備。」但是，活動開始前一刻，原本的大雨就轉為放晴，謝謝老天爺保護大家不受寒雨侵擾，也感謝所有為台灣站出來的人民。

    民進黨在水安宮舉行「人民是頭家」全國首場宣講。（翻攝自卓冠廷臉書）

    民進黨在水安宮舉行「人民是頭家」全國首場宣講。（翻攝自卓冠廷臉書）

    卓冠廷與立委林楚茵為活動主持人。（翻攝自卓冠廷臉書）

    卓冠廷與立委林楚茵為活動主持人。（翻攝自卓冠廷臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播