「人民是頭家」綿延到捷運站！卓冠廷：台中人站出來了

活動人潮延伸到中捷車站2、3樓。（記者黃旭磊攝）

2025/03/15 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期，大罷免遍地開花，而中選會日前公布的審查結果，共有35位泛藍立委在第1階段過關。因此，民進黨今（15）日起啓動8場「人民是頭家」宣講會，首場就在台中南屯的水安宮舉辦，身兼主持人的新北市議員卓冠廷則曝光現場的人潮，「連水安宮、捷運站2、3樓都站滿人潮。」

卓冠廷於臉書粉專提到，人民是頭家台中出發，人民意志擠爆水安宮，「熟悉的台中超溫暖！台中人今天站出來了！」當國家面對失靈國會的惡搞與毀憲亂政，窮盡一切努力的我們，就有責任匯集更大的民意，以民主打響最終的守護戰。

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卓冠廷說到，謝謝大家不畏風雨相挺到現場支持，「不只舞台下坐滿人，連水安宮、捷運站2、3樓都站滿人潮。」更表示，「本來我已經做好整場淋雨的準備。」但是，活動開始前一刻，原本的大雨就轉為放晴，謝謝老天爺保護大家不受寒雨侵擾，也感謝所有為台灣站出來的人民。

民進黨在水安宮舉行「人民是頭家」全國首場宣講。（翻攝自卓冠廷臉書）

卓冠廷與立委林楚茵為活動主持人。（翻攝自卓冠廷臉書）

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