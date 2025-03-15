人民是頭家台中開講 卓榮泰批藍白拖住國家進步

「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，行政院長卓榮泰上台宣講時，將現場氣氛拉到最高點！（記者廖耀東攝）

2025/03/15 21:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天首場由行政院長卓榮泰領軍在台中開講，卓榮泰說明今年多編總預算，是照顧國家發展、社會進步，卻遭在野兩黨惡意、違法刪減，還刪過頭，怒批在野兩黨拖住國家進步，「真是太離諧了！」

「人民是頭家、台灣要團結，國家要安全，台灣要向前，台灣加油！」民進黨首場政策會宣氣氛熱烈，會場人潮擠爆水安宮會場、捷運站，外溢到外文心路，現場主持人也喊出湧進兩萬人，台中市6個藍委罷團也聯手出擊設攤，民眾連署更是擠得水泄不通。

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卓榮泰強調，台灣在民進黨9年執政的經濟成績是亞洲四小龍第1名，「經濟愈好，政府顧人民」，今年編列總預算3兆1325億元比去年多，新增2806億，包括軌道等公共建設789億、國防415億、健保436億、擴大租金補貼及社宅200億、國民年金136億、照顧年輕父母加強2到6歲幼兒49億、迎接AI科經費190億等，一旦減去新增預算，等於是去年預算，又被在野國民黨報復性、惡意凍刪預算2000多億，就比去年低，強調預算影響國家發展影響，國家不能停下來、慢下來。」

卓榮泰再指，今年地方預算也去年多，六都增加幅度4.7%到14.3%，台中也增幅7.67%，「為什麼台中增加，中央不能加」，他怒指「就是因為我們有兩個在野黨的這些委員」，他也說中央稅金收入增加，歲出盈餘209億，今年歲出的比例占就GDP的12.4%，「在野黨說我們的預算比去年高，卻不問增加要做多少事，「這是他們技巧」欺騙人民。

卓榮泰進一步說，在野當凍刪2000億，造成政府預算比去年少7.2%，而且這筆凍刪科目對國家衝擊最大，因此這2000億不能少，我在立院說3、50遍，他們都不聽，「我們的預算確實比較多，要做得事確實比較多，因為人民需要、要佈局全世界！」

行政院長卓榮泰上台宣講。（記者廖耀東攝）

行政院長卓榮泰領軍在台中開講。（記者蔡淑媛攝）

民進黨「人民是頭家」宣講台中開講，現場民眾踴躍參與。（記者蔡淑媛攝）

現場民眾參與連署罷免。（記者蔡淑媛攝）

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