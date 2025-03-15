人民是頭家台中宣講 鄭麗君批：立院讓國家財政像「失速列車」

「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，行政院長卓榮泰上台宣講時，將現場氣氛拉到最高潮！（記者廖耀東攝）

2025/03/15 21:25

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨中央黨部今天下午4時在南屯區水安宮舉行「人民是頭家」全國首場宣講，主持人民進黨發言人卓冠廷、立委林楚茵宣布有2萬名民眾到場，行政院副院長鄭麗君向民眾表示，卓榮泰院長率領執政團隊3百天以來，始終抱持守護台灣人民自由民主生活方式，沒有一刻忘記照顧國民的責任，卻在立法院遇到前所未有的挑戰。

會場從大雨滂沱轉為放晴，民眾情緒激動，人潮從水安宮廣場及廟堂樓上，延伸到中捷水安宮站內，眾人喊出「人民是頭家、國家要安全、台灣要向前」，聲浪震耳欲聾，台中牙醫師、「女力護國」發言人嚴雯馨、台中市立委何欣純、交通部長陳世凱、立委王義川及蔡其昌、行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長林右昌，及行政院長卓榮泰依序宣講。

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鄭麗君說，在立法院遇到前所未有的挑戰，前幾天，藍白聯手封殺兩個覆議案，並稱我們是覆議內閣，在這裡要向人民報告，沒一個覆議案違背民主憲政，人民權益受到侵害一定要覆議，遭到大砍預算一定要覆議，立法院影響到人民，行政院一定要覆議守護人民義務。

鄭麗君強調，立院讓國家財政像「失速列車」，要把國家帶到哪去，而國家安全戰略法草案要求國防部不公告兩岸水域，「要跟中國協議是請鬼拿藥單」，刪除總統職權影響到國家安全。

鄭麗君說，自己擔任立委期間，民進黨一度只有27席、40席，曾共同跟年輕人擋下對岸企圖用經濟控制台灣，過去3百多天來，卓院長辛苦帶動百工百業，提升薪資、擴大招募私校並補貼租金，明年將推動長照3.0減輕家庭負擔，讓後代更發展，請大家支持賴總統福國利民政策。

「人民是頭家」政策宣講會台中首場，有罷團志工高舉「罷免傅崐萁」看板。（記者廖耀東攝）

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