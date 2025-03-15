力挺大罷免！彰化市長林世賢掛看板 點名消滅賣台立委

彰化市長林世賢在全縣掛上力挺罷免的看板，強調全民一起來消滅賣台立委。（民眾提供）

2025/03/15 21:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市長林世賢在全縣多處都掛上力挺大罷免看板，強調「反共匪、除台奸、救台灣」，林世賢強調，台灣只有一個敵人，就是共產黨，眼見國會亂象，已達毀憲亂政，任何公民都應該要站出來，他希望彰化成為全國第一個到處都能看到罷免大看板的地方。

林世賢指出，他這次在全縣總共掛上15面看板，直接訴求就是「全國大罷免、消滅賣台立委」，以及「反共匪、除台奸、救台灣」，希望喚醒全國公民的認同，一起挺身而出來罷免賣台立委。

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林世賢強調，他反對的不是國民黨或是民眾黨，而是共產黨，這才是台灣最大的敵人，但當他看到國民黨立委刪除國防預算，這是置國家安全於不顧，尤其還癱瘓中央政府的財政預算，竟然連中央研究院的預算都在刪，這根本就讓人看不下去。

林世賢指出，他這次署名掛上力挺大罷免的看板，這是以「公民」身分，並非是以彰化市長的身分，或是為了爭取彰化縣長提名。因為，「台灣是我們的國家，我們生活在台灣，」一個國家最重要的就是國家安全，要守護國家安全就需要有充足的國防預算，但看到由公民選出的國民黨立委，竟是擴大自己權利來刪除國防預算，這完全就是親共、向中國靠攏的政治手段與行為，任何台灣人都不該容忍，而是要用行動，來消滅賣台立委。

彰化市長林世賢在全縣掛上力挺罷免的看板。（民眾提供）

彰化市長林世賢在全縣掛上力挺罷免的看板，強調全民一起來消滅賣台立委。（民眾提供）

彰化市長林世賢在全縣多處掛上力挺罷免看板。（取自林世賢臉書）

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