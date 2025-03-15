為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    力挺大罷免！彰化市長林世賢掛看板 點名消滅賣台立委

    彰化市長林世賢在全縣掛上力挺罷免的看板，強調全民一起來消滅賣台立委。（民眾提供）

    彰化市長林世賢在全縣掛上力挺罷免的看板，強調全民一起來消滅賣台立委。（民眾提供）

    2025/03/15 21:09

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市長林世賢在全縣多處都掛上力挺大罷免看板，強調「反共匪、除台奸、救台灣」，林世賢強調，台灣只有一個敵人，就是共產黨，眼見國會亂象，已達毀憲亂政，任何公民都應該要站出來，他希望彰化成為全國第一個到處都能看到罷免大看板的地方。

    林世賢指出，他這次在全縣總共掛上15面看板，直接訴求就是「全國大罷免、消滅賣台立委」，以及「反共匪、除台奸、救台灣」，希望喚醒全國公民的認同，一起挺身而出來罷免賣台立委。

    林世賢強調，他反對的不是國民黨或是民眾黨，而是共產黨，這才是台灣最大的敵人，但當他看到國民黨立委刪除國防預算，這是置國家安全於不顧，尤其還癱瘓中央政府的財政預算，竟然連中央研究院的預算都在刪，這根本就讓人看不下去。

    林世賢指出，他這次署名掛上力挺大罷免的看板，這是以「公民」身分，並非是以彰化市長的身分，或是為了爭取彰化縣長提名。因為，「台灣是我們的國家，我們生活在台灣，」一個國家最重要的就是國家安全，要守護國家安全就需要有充足的國防預算，但看到由公民選出的國民黨立委，竟是擴大自己權利來刪除國防預算，這完全就是親共、向中國靠攏的政治手段與行為，任何台灣人都不該容忍，而是要用行動，來消滅賣台立委。

    彰化市長林世賢在全縣掛上力挺罷免的看板。（民眾提供）

    彰化市長林世賢在全縣掛上力挺罷免的看板。（民眾提供）

    彰化市長林世賢在全縣掛上力挺罷免的看板，強調全民一起來消滅賣台立委。（民眾提供）

    彰化市長林世賢在全縣掛上力挺罷免的看板，強調全民一起來消滅賣台立委。（民眾提供）

    彰化市長林世賢在全縣多處掛上力挺罷免看板。（取自林世賢臉書）

    彰化市長林世賢在全縣多處掛上力挺罷免看板。（取自林世賢臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播