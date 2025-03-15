參訪亞洲無人機研發中心 鄭麗君曝打造無人機國家隊策略

行政院副院長鄭麗君（中）參訪「亞洲無人機AI創新應用研發中心」。（圖由行政院提供）

2025/03/15 21:03

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕行政院副院長鄭麗君今下午到嘉義參訪「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，鄭麗君表示，政府將全力支持無人機國家隊發展，將以五大策略推動台灣成為無人機民主供應鏈亞太中心。

鄭麗君今日參訪亞創中心，與20多家無人機業者交流座談，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、王美惠委員也出席座談，會中先由嘉義縣政府經濟發展處及經濟部產業發展署進行報告，無人機廠商提供多項建言，副院長逐一給予回應，會後副院長在翁章梁等人陪同參觀無人機靜態展示區，並聽取廠商介紹。

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鄭麗君指出，賴總統在就職演說中宣示，希望推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」，並將無人機納入「五大信賴產業」中軍工產業的重要項目。由她負責整合督導的行政院無人機專案會議，近期已改名為「無人載具專案會議」，一併納入水面、水下無人載具，以及未來的無人載具，期盼打造整合型的無人載具供應鏈。

鄭麗君表示，各國已看到無人機在不對稱作戰中扮演的重要角色。無論是民用或國安的需求，無人機產業都有龐大潛在的商機，尤其隨著地緣政治轉變，供應鏈更強調安全與信任，提供台灣無人機產業發展契機，如今台灣無人機國家隊已逐漸成形，我們應該要擬定國家級的無人機產業發展戰略。

鄭麗君強調，為達成無人機「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三合一的政策目標，政府推出五大推動策略，策略一為「擴大國內外需求引導產業發展」，要求各部會積極開發無人機的多元應用，擴大對無人機產品及服務的採購，並全力拓展海外商機，與國際市場接軌。目前，台灣已與美國、波蘭、拉脫維亞、立陶宛、捷克等國家簽署合作協議，積極洽接國際訂單。

鄭麗君也讚揚翁章梁的卓越遠見，並感謝立委蔡易餘、王美惠的支持與倡議，讓嘉義在數年前即著手打造亞創中心，推動無人機產業發展。鄭副院長強調，無人機產業是台灣未來發展的亮點之一，期盼相關單位與產業共同努力，打造出最具競爭力的無人機產業鏈。

行政院副院長鄭麗君聽取無人機業者解說。（圖由行政院提供）

行政院副院長鄭麗君參訪「亞洲無人機AI創新應用研發中心」。（圖由行政院提供）

行政院副院長鄭麗君到嘉義參訪「亞洲無人機AI創新應用研發中心」。（圖由行政院提供）

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