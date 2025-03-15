謝長廷曝駐日8年外交祕辛 釣魚台、慰安婦議題最尷尬棘手

總統府資政謝長廷舉辦《駐日八年台日友好記事簿》新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/15 19:41

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府資政謝長廷今天（15日）發表新書《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷：善的循環」再續》，他說，除了關西機場事件已成為危機處理和假消息的教材，釣魚台與慰安婦等「先案」也是較尷尬棘手的議題，若外交官為個人名譽而獲國民掌聲，這在外交是失敗的。

謝長廷分享，他2016年赴日前，有很多不安和焦慮，因為「謝系」解散，心情就像孤雁獨飛，加上年近7旬，也很擔心老朋友的狀況。回顧駐日8年，包括改元「令和」、東京奧運、前首相安倍晉三遇襲過世，以及台積電熊本廠啟用等，件件莫不是「百年難遇的大事」，而最令他難忘的就是成功募送疫苗飛台一幕，「我不禁彎下腰，對飛機深深一鞠躬」。

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謝長廷笑稱，他在日本被稱為「非典型大使」，一般大使低調、盡量不做新聞，都在品酒、打橋牌或講黃色笑話，但台灣有委屈也要喊出來，例如日本的台籍配偶戶籍原本只能寫「中國」，歷經50幾年後終於修改；且因台日沒有邦交，很難見到日本中央政府官員，但國會議員都是選民選出，基層也對台灣很好，他到基層草根就像跑選舉一樣，找到真正的友誼。

新書發表會主持人、前立委謝欣霓問到，駐日時期最難達成的事？謝長廷認為，一些長期的「先案」盡量別浮出檯面，例如慰安婦議題，以及我們主張釣魚台是台灣的，這牽涉國民感情，若日方前往釣魚台調查，我方要抗議、不能讓它成為事實，但不必開記者會或發新聞稿，否則他要拜託日方的事情也很多，包括CPTPP會議內容，或是為台灣發聲等，這有時很尷尬。

謝長廷強調，若外交官為成就自己的名聲，針對前述議題抗議或責罵，讓國民鼓掌叫好，但這對外交是失敗的，未來可能很難再拜訪，為了名譽做這些也是一種私心。

另外，日本關西機場2018年因颱風關閉，傳出台灣旅客靠中國駐日使館脫困，國內輿論究責我駐處。謝長廷說，此事已成為危機處理和假消息的教材，代表處當時接獲排山倒海的抗議，實情是中方有派車、但未進入機場，卻不明究裡地散播中國服務好的消息；他還被責怪逼死時任大阪辦事處長蘇啟誠，但他無法打考績、人也不是他派的。

謝長廷與駐日代表處人員當年到成田機場送機，看著包裝完好的疫苗裝上飛機，起飛前向著飛機深深一鞠躬。（資料照，駐日代表處提供）

總統府資政謝長廷舉辦《駐日八年台日友好記事簿》新書發表會，侃侃而談駐日生涯。（記者叢昌瑾攝）

謝長廷舉辦《駐日八年台日友好記事簿》新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

謝長廷會後受訪。（記者叢昌瑾攝）

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