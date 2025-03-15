為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    謝長廷曝駐日8年外交祕辛 釣魚台、慰安婦議題最尷尬棘手

    總統府資政謝長廷舉辦《駐日八年台日友好記事簿》新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

    總統府資政謝長廷舉辦《駐日八年台日友好記事簿》新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/15 19:41

    〔記者陳政宇／台北報導〕總統府資政謝長廷今天（15日）發表新書《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷：善的循環」再續》，他說，除了關西機場事件已成為危機處理和假消息的教材，釣魚台與慰安婦等「先案」也是較尷尬棘手的議題，若外交官為個人名譽而獲國民掌聲，這在外交是失敗的。

    謝長廷分享，他2016年赴日前，有很多不安和焦慮，因為「謝系」解散，心情就像孤雁獨飛，加上年近7旬，也很擔心老朋友的狀況。回顧駐日8年，包括改元「令和」、東京奧運、前首相安倍晉三遇襲過世，以及台積電熊本廠啟用等，件件莫不是「百年難遇的大事」，而最令他難忘的就是成功募送疫苗飛台一幕，「我不禁彎下腰，對飛機深深一鞠躬」。

    謝長廷笑稱，他在日本被稱為「非典型大使」，一般大使低調、盡量不做新聞，都在品酒、打橋牌或講黃色笑話，但台灣有委屈也要喊出來，例如日本的台籍配偶戶籍原本只能寫「中國」，歷經50幾年後終於修改；且因台日沒有邦交，很難見到日本中央政府官員，但國會議員都是選民選出，基層也對台灣很好，他到基層草根就像跑選舉一樣，找到真正的友誼。

    新書發表會主持人、前立委謝欣霓問到，駐日時期最難達成的事？謝長廷認為，一些長期的「先案」盡量別浮出檯面，例如慰安婦議題，以及我們主張釣魚台是台灣的，這牽涉國民感情，若日方前往釣魚台調查，我方要抗議、不能讓它成為事實，但不必開記者會或發新聞稿，否則他要拜託日方的事情也很多，包括CPTPP會議內容，或是為台灣發聲等，這有時很尷尬。

    謝長廷強調，若外交官為成就自己的名聲，針對前述議題抗議或責罵，讓國民鼓掌叫好，但這對外交是失敗的，未來可能很難再拜訪，為了名譽做這些也是一種私心。

    另外，日本關西機場2018年因颱風關閉，傳出台灣旅客靠中國駐日使館脫困，國內輿論究責我駐處。謝長廷說，此事已成為危機處理和假消息的教材，代表處當時接獲排山倒海的抗議，實情是中方有派車、但未進入機場，卻不明究裡地散播中國服務好的消息；他還被責怪逼死時任大阪辦事處長蘇啟誠，但他無法打考績、人也不是他派的。

    謝長廷與駐日代表處人員當年到成田機場送機，看著包裝完好的疫苗裝上飛機，起飛前向著飛機深深一鞠躬。（資料照，駐日代表處提供）

    謝長廷與駐日代表處人員當年到成田機場送機，看著包裝完好的疫苗裝上飛機，起飛前向著飛機深深一鞠躬。（資料照，駐日代表處提供）

    總統府資政謝長廷舉辦《駐日八年台日友好記事簿》新書發表會，侃侃而談駐日生涯。（記者叢昌瑾攝）

    總統府資政謝長廷舉辦《駐日八年台日友好記事簿》新書發表會，侃侃而談駐日生涯。（記者叢昌瑾攝）

    謝長廷舉辦《駐日八年台日友好記事簿》新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

    謝長廷舉辦《駐日八年台日友好記事簿》新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

    謝長廷會後受訪。（記者叢昌瑾攝）

    謝長廷會後受訪。（記者叢昌瑾攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播