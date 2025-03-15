「人民是頭家」台中開講9罷團聲援 這3人攤位最旺

民眾坐在YouBike上簽署。（記者張軒哲攝）

2025/03/15 19:27

〔記者張軒哲／台中報導〕民進黨展開「人民是頭家」政策宣講會，首場今日在台中登場，除了多名綠營人士輪番宣講。中部縣市共九個藍營立委罷免團體也到場聲援擺攤，吸引民眾簽下連署書，中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」、在三小時內收件逾千份，甚至坐在YouBike上簽署，各罷團有信心，預計5月初能達標送件。

今日下午包含「中二解顏」、「中三拒瓔」、中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」、中八「一罷擊臣」，雲林一選區丁學中、南投一選區馬文君、二選區游顥的罷免團體也到場呼籲民眾支持。

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「敲羅行動」團體特地在攤位前，規劃讓民眾敲鑼拍照的地方，該團體指出，羅廷瑋明顯不適任立委，目前已經收件逾5千份連署書。「斷健行動」團體表示，黃健豪當上立委後，選民認為他很少在選區出現，在立院的表現也是亂象百出。「展翅廢翔」團體表示，廖偉翔當選立委後，很會收割別人的政績，國民黨黨意即是民意，日前在新光三越事件在現場開直播引起爭議，希望台中市民大家一起響應。

中八「一罷擊臣」團體表示，江啟臣都躲在傅崐萁背後，只會遵循黨意，雖然會場在市區，但是第八選區的選民也很踴躍，有遠從新社跟東勢來簽署，也有民眾是還特別跑來支持連署，加油打氣，約收件200份。

立委楊瓊瓔表示，總預算相比去年多出1300多億，卓內閣團隊應當趕快討論新預算分配的調整，而非下鄉巡迴製造對立，雖然包裹著覆議這層糖果外衣，但國人都知道這就在幫助大罷免的行動。如果不以民為念、以民為本，賴總統的四年執政將在無止境的內耗中虛度。

中四「展翅廢翔」攤位期前擠滿民眾簽名連署。（記者張軒哲攝）

民進黨展開「人民是頭家」政策宣講會，中部縣市共九個藍營立委罷免團體到場聲援擺攤。（記者張軒哲攝）

「敲羅行動」團體在攤位前規劃讓民眾敲鑼拍照。（記者張軒哲攝）

民進黨展開「人民是頭家」政策宣講會，吸引民眾與會。（記者張軒哲攝）

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