應對川普對外政策 捷克參議員費雪籲台灣增強社會韌性應對心理戰

捷克參議院外委會主席費雪（左）說，台灣應增強針對資訊操弄及心理戰的社會韌性。（記者方賓照攝）

2025/03/15 19:26

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普就任後，美國對外政策出現巨大轉變。談及像是台灣、捷克這樣的小國該如何應對世界局勢的變化，捷克參議員費雪（Pavel Fischer）今天（15日）說，台灣應增強針對資訊操弄及心理戰的社會韌性。

費雪今天於「捷克在台中心」受訪指出，小國必須認知到自身也有需要發揮的角色，他認為，捷克作為北約成員國，不應只關注川普的言論，而是應該負起自身責任，達成北約內部致力建構共同嚇阻及防衛的目標。

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費雪也說，台灣必須思考如何增強社會對資訊操弄與心理戰的韌性；他也有注意到，台灣在近期的選舉中，已經在努力保護言論及政治生活的自由。

費雪指出，捷克參議院去年也通過決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織，他認為，在中國解放軍不斷藉由發起軍事行動恫嚇台灣之際，更應該關注台灣參與國際組織的權益。

費雪指出，歐洲長期低估中國在策略面及商業上的影響力，使得目前局勢相當脆弱，中國與俄羅斯皆試圖從大西洋兩岸的分裂中獲利。

費雪強調，安全與繁榮應當被連結在一起，不能假裝有缺乏安全的繁榮，而是應該在經濟成長、社會、自由等面向實現繁榮。

對於台灣與歐洲建立更多國防供應鏈合作的可行性，費雪說，供應鏈安全已經不是新議題，早在他2020年與捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）一同訪台時，就已經在台舉辦供應鏈安全相關的研討會。

但費雪也坦言，如今供應鏈安全已經變得比過往更加重要，台灣在半導體設計、開發、生產方面的潛力顯著，台捷雙方應當尋求合作的途徑。

談及半導體投資，費雪進一步指出，台積電日前赴德國薩克森邦首府德勒斯登市投資設廠，而德勒斯登正處於德國與波蘭、捷克的交界處，開車到布拉格只需要2至3小時，因此他認為，布拉格地區已經成為該地區的樞紐，隨著台積電在德國的投資，捷克的投資潛力也在逐漸上升中。

針對台灣與捷克的無人機合作，費雪說，他不清楚台灣無人機發展的程度，但知道台灣的供應鏈相當穩固，且歐洲需要這項技術，他認為，無人機合作取決於雙方決策者與工業合作夥伴，希望如何利用無人機技術，創造對所有人有利、互惠互利的東西，非常值得深究。

捷克參議院外委會主席費雪訪台。（記者方賓照攝）

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