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    人民是頭家台中宣講 蔡其昌：罷免讓30幾個囂俳的安靜了

    「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，行政院長卓榮泰上台宣講時，將現場氣氛拉到最高點！（記者廖耀東攝）

    「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，行政院長卓榮泰上台宣講時，將現場氣氛拉到最高點！（記者廖耀東攝）

    2025/03/15 20:23

    〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨「人民是頭家」首場台中南屯區水安宮廣場登場，立委蔡其昌開講，民眾高喊「台灣雄勇」，蔡其昌說，人民是頭家，過去一年台灣人民憤怒，頭家不滿大家要連署，立法委員罷免起來，全台連署第1階段罷免藍委過30幾個，「囂俳的安靜了，躲起來了，人民站出來有效。」

    蔡其昌說，台中要罷免6個藍委，人民是頭家，人民站出來有效，過去一年有立委「秋條」（囂張輕浮），「囂俳」（放肆傲慢）不讓我們發言，以前自己在當立法院副院長，主持到三更半夜讓國民黨講整晚，連講3天3夜，因為要挺到底讓少數發言，現在換成他們多數，就表決停止討論，只要藍白通過的法案通過，讓台灣人感到憤怒。

    蔡其昌表示，民進黨不要漲民生電費，編預算補助台電，讓基層百姓不要漲電費，藍白竟聯手刪除2千億，而為了不能讓台電倒閉，只能漲民生電價，藍白又說民進黨害民眾漲電價，話都是他們在講。 

    蔡其昌強調，藍白通過財政收支劃分法，切預算給國民黨多數的縣市，而總預算遭到刪除後，百工百業照顧都沒了，他不捨民眾在街頭淋雨連署，但是國民黨國會讓人民憤怒，好膽叫藍白倒閣，他們又不敢，重選也不敢，人民要站出來是最後一步，保護台灣需要國防力量，要有法規規範立委去對岸要公開透明，今天預算損害到民生，明天就會損害國安，感謝鄉親站出來，不要中國極權統治，要愛自己國家。

    民進黨啟動全國首場「人民是頭家」全國首場宣講，民眾在中捷水安宮站聽講。（記者黃旭磊攝）

    民進黨啟動全國首場「人民是頭家」全國首場宣講，民眾在中捷水安宮站聽講。（記者黃旭磊攝）

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