朱立倫遭嗆「三次大選都輸」 蘇俊賓：要戰鬥藍、不要內鬥藍

桃園市副市長蘇俊賓。（資料照）

2025/03/15 18:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨主席朱立倫12日率黨公職到國父紀念館向孫中山銅像獻花致敬，卻遭在場民眾嗆聲「朱立倫下台」、「三次大選都輸」；桃園市副市長蘇俊賓今在臉書PO文叫屈，直說縣市長選舉成績不錯、立委選舉也穩住多數席次，沒有人說是黨主席的功勞，但選舉不利就要黨主席負責不公平。

據悉，朱立倫擔任桃園縣長期間，蘇俊賓則擔任環保局長，兩人關係匪淺，看到朱立倫在國父紀念館被支持者嗆聲的畫面不斷播放，蘇俊賓才PO文力挺老長官。

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蘇俊賓說，國民黨的確總統大選輸三次了，這的確是很多基層的焦慮，基層需要一個出口，而黨主席向來是這個出口，換掉黨主席可以改運、換手氣，但是在這種文化下，除歷屆主席，包含未來要接黨主席的人都會很辛苦。

蘇俊賓也提到，過去幾次縣市長選舉成績不錯，立委選舉也穩住多數的席次，好像也沒有什麼人提到黨主席，只要選舉表現不利，那肯定是黨主席要負責，大家投票選出一個必須利用短時間重整黨務，很快又要負責下台的主席成為惡性循環。

蘇俊賓表示，黨主席扛責任無可厚非，但是黨主席的功能不只是扛責任，遇到困難的時候，不該是齊心協力為著共同的理想一起奮鬥的嗎？黨主席有很多任務，有些也需要較長周期，如果真的覺得不適合，那就一起支持出一個合適人選，而不是用這種方式，把舊的人鬥倒、罵倒，是朱立倫特別惹人厭，還是國民黨的文化需要思考一下？

他說，未來要選總統、選黨主席的人，也會面對到這樣的課題，何不靜下來想想，怎麼論述怎麼溝通？怎麼建立共識，創造新的黨內文化；他也意有所的說，那天的電視畫面，心裡只有一個感想，大家期待的，是真正的戰鬥藍，不是只會找戰犯的戰犯藍，或是只會內鬥的內鬥藍。

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