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    人民是頭家台中宣講 何欣純：藍白刪預算 孩子沒獎學金出國

    「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，民眾高呼「國家要安全、台灣要向前」口號！（記者廖耀東攝）

    「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，民眾高呼「國家要安全、台灣要向前」口號！（記者廖耀東攝）

    2025/03/15 18:07

    〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨中央黨部啟動下鄉宣講活動，今天下午4時在南屯區水安宮舉行「人民是頭家」全國首場宣講，台中市立委何欣純表示，藍白聯手刪預算，不要國家好、不讓子孫好，在立法院委員會用強勢人數優勢，通過國會擴權及憲法訴訟法，呼籲要用人民力量救台灣。

    何欣純強調，人民要自己幫忙自己，讓後代好過，用行動共同守護台灣，首先第一步就是來聽說明會，知道國家政策怎麼走，國家怎麼走，立法院發生什麼事對國家影響，用自己力量救台灣，大家看到立法院整天打來打去，藍白立委「他們要聽我們講嗎，討論總預算要講嗎，沒有！」

    何欣純說，立法院實施委員制，要全部委員合議討論，這次委員會進行國會擴權、憲法訴訟法及毀憲總預算、財劃法表決，用強勢人數優勢表決過去。

    何欣純強調，沒有討論就不是正義，藍白通過總預算要接受嗎，「我不接受」，行政院提出覆議案為了台灣好、為了台中好，原本對於支持覆議案心存希望，藍白竟然不要國家好，沒通過覆議案，我們就用人民力量救台灣，大家說對不對。

    何欣純說，在台中聽到有一個孩子去留學申請國家獎金，由於總預算砍了獎學金，今年沒辦法出國，一個孩子因為總預算被刪，沒辦法拿獎學金出國，為了國家及下一代，請支持用自己力量救台灣，台灣加油。

    民進黨中央黨部在水安宮廣場舉行首場「人民是頭家」宣講，民眾高喊罷免立委傅崐萁。（記者黃旭磊攝）

    民進黨中央黨部在水安宮廣場舉行首場「人民是頭家」宣講，民眾高喊罷免立委傅崐萁。（記者黃旭磊攝）

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