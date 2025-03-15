罷免洪孟楷進入二階 民眾冒雨連署「不讓民主走回頭路」

公民團體「罷洪刻不容楷」在新北市泰山區設立站點，辦理罷免立委洪孟楷第二階段連署行動，不少民眾冒著風雨前來連署。（記者羅國嘉攝）

2025/03/15 17:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨新北市立委洪孟楷的罷免行動進入第二階段，儘管今（15）日北部天候不佳，仍有許多民眾冒雨參與連署，展現對民主價值的堅持與行動力。連署現場，有位年長的姜先生表示，他參與連署，是為了下一代的未來。「台灣已經走出威權時代，民主來之不易，怎麼可能還要走回頭路？」另名民眾則說，對於不專業、不以人民利益為考量的立委，應透過民主方式罷免掉。

面對罷免行動進入關鍵階段，支持者紛紛呼籲更多人站出來參與連署，表達對民主制度的捍衛。姜先生說，「希望更多人願意發聲，讓這場罷免行動不只是政治事件，而是台灣人民守護民主的一場戰役。」並強調，台灣與中國的社會發展已截然不同，不能讓過去的歷史重演，否則年輕人將面臨前人曾經承受的苦難。

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姜先生也提及中配網紅「亞亞」發表的武統言論，認為此事凸顯中國對台灣的統戰手法日益明顯，強調台灣人民不能再抱持姑息態度。「如果我們不站出來反對，讓對方得寸進尺，最終受害的還是我們自己。」

另名江小姐則說，自國會運作以來，國民黨與民眾黨聯手推動「國會擴權法案」，即便部分法案已遭宣告違憲，藍白仍持續推動「國會三法」，甚至近期提出的財劃法，讓她對立委的問政表現感到憂心。

江小姐直言，「這些法案根本侵害台灣利益，阻礙執政黨施政，甚至讓人感覺像是在替對岸傳達特定立場。」立法院應以民生福祉為優先，而非淪為政治鬥爭的工具，對於不專業、不以人民利益為考量的立委，應該透過民主方式罷免掉。

公民團體「罷洪刻不容楷」在新北市林口區設立站點，辦理罷免立委洪孟楷第二階段連署行動，不少民眾冒著風雨前來連署。（記者羅國嘉攝）

公民團體「罷洪刻不容楷」在新北市淡水區設立站點，辦理罷免立委洪孟楷第二階段連署行動，不少民眾冒著風雨前來連署。（記者羅國嘉攝）

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