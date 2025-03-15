民進黨首場「人民是頭家」擠爆水安宮 嚴雯馨開炮狂罵藍委

「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，民眾高呼「國家要安全、台灣要向前」口號！（記者廖耀東攝）

2025/03/15 17:24

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨中央黨部啟動下鄉宣講活動，今天下午4時在南屯區水安宮舉行「人民是頭家」全國首場宣講，現場從大雨滂沱轉為放晴，近千名民眾從水安宮廣場，延伸到中捷水安宮站內，眾人喊出「人民是頭家、國家要安全、台灣要向前」，聲浪震耳欲聾。

台中牙醫師、「女力護國」發言人顏雯馨率先發言，點名國民黨立委陳玉珍、羅廷瑋、王鴻薇、廖偉翔聯手凍結預算，影響到台中新光三越氣爆重大醫療災難醫療後援。

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顏雯馨表示，行政院提出114年總預算及財劃法覆議案，再一次被藍白聯手否決，而立委陳玉珍提出離島設立醫療專區，竟沒有適用台灣醫療法規，導致中國醫師進駐沒有辦法篩選，另外，羅廷瑋要台大醫院副院長當晚就去辦公室開會，直接飆罵醫護人員，言行不一欺騙台灣人。

顏雯馨強調，藍白刪除衛福部預算，讓醫護人員參加國際會議困難，很難出差考察，衛教宣導政令困難，未來長照項目政策可能被壓縮，傷害全國人民身體健康讓醫療環境更艱困。

顏雯馨說，台中新光三越氣爆，發生重大醫療災難醫療需後援，藍白竟讓「韌性國家醫療整備計畫」凍結，沒辦法即時因應重大災難，國民黨立委王鴻薇還刪除消防署頭盔補助，理由竟是聽說補助到黑熊學院，請問「聽說就可以刪預算嗎？」

顏雯馨表示，新光三越發生氣爆，立委廖偉翔第一時間竟然開直播，刷存在感，難道不會去做功課看警消裝備如何汰舊換新嗎。

「人民是頭家」首場從台中市出發，民眾高呼「國家要安全、台灣要向前」口號！（記者廖耀東攝）

民進黨全國首場「人民是頭家」宣講，人潮擠爆水安宮廣場。（記者黃旭磊攝）

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