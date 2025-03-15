新北2階開跑 罷免葉元之1週收4653份連署書

板橋大刪元收件總部，陸續有民眾不畏風雨前來響應。（記者黃子暘攝）

2025/03/15 16:59

〔記者黃子暘／新北報導〕大罷免潮新北市成為一級戰區，6席藍委葉元之、羅明才、洪孟楷、廖先翔、張智倫、林德福罷免案全進入第2階段連署收件階段，其中葉元之罷免案最早進入2階，1週已收到4653份連署書，罷免張智倫、林德福的雙和罷團今（15日）起進入2階，其餘各案分別在13、14日開跑。

葉元之罷免案自8日開跑第2階段收件，依規60天內要收集至少2萬3313份，但考量造冊、檢查等作業時間，罷團「板橋大刪元」喊出40天內收集安全目標4萬份，並成立收件總部與12個收件站「全線開跑」，第2階段僅1週就收到4653份連署書，為安全目標進度11.6%。

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今日板橋大刪元與雙和罷團在總部舉行聯合收件活動，雖然一早傾盆大雨一陣接一陣，各站點志工仍風雨無阻出攤，記者實際走訪板橋大刪元收件總部，陸續有民眾不畏風雨前來，還有民眾連署完畢離去後，又冒雨折返為親友拿空白連署書。

現場志工受訪表示，罷團根據先前收到的同意書發簡訊通知第2階段開跑，確實成功提醒支持罷免民眾回來參與連署，目前內勤志工同步進行連署書造冊、檢查作業，雖天候不佳，仍盼民眾把握有限時間出門，行使公民權利。

板橋大刪元總部鄰近中和區，陸續有中和民眾前來響應聯合收件。中和連署民眾受訪指出，因大刪元總部距離較近，選擇來板橋連署，第1階段提議她因故錯過，所幸罷免案成功進入第2階段，今天也趕緊把握機會來連署。

葉元之近期爭議纏身，陸續遭指控疑似刁難想請病假的助理、涉嫌數次對警員耍官威等，葉元之均已駁斥指控與事實不符，並揚言提告爆料的民進黨籍民代；此外，葉元之12日在政論節目上指出，地方傳出罷團以300元交換民眾提供身分證影本的消息。

板橋大刪元領銜人史書華駁斥，罷葉案適用「公職人員選舉罷免法」舊法，根本不用身分證影本，且葉元之指控若屬實，則罷團已涉嫌觸犯選罷法第102條「有罷免案連署權之人賄賂罪」，葉元之若有實證大可提供給檢調，卻只在政論節目以含糊不清的說法放話，可信度「不言可喻」，毫無證據的指控可能涉及選罷法第104條，呼籲葉元之懸崖勒馬。

板橋大刪元收件總部，陸續有民眾不畏風雨前來響應。（記者黃子暘攝）

板橋大刪元收件總部，陸續有民眾不畏風雨前來響應。（記者黃子暘攝）

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