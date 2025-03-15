民進黨首場罷免宣講 林右昌盼盧秀燕跟朱立倫說「你錯了！」

林右昌表示，民進黨中央執政9年支持台中各項重大建設，希望盧市長秀燕看到藍白兩黨在國會亂搞，可以跟朱立倫說，「你錯了！希望做錯事情也能矯正回來。」（記者蔡淑媛攝）

2025/03/15 17:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市是大罷免的指標縣市，6藍委全數進入二階罷免，民進黨啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，全國首場由行政院長卓榮泰領軍在台中開講，民進黨秘書長林右昌今天在會中直言，台中是重要城市，民進黨中央執政9年支持台中各項重大建設，希望盧市長秀燕看到藍白兩黨在國會亂搞，身為台中市大家長，可以跟朱立倫說，「你錯了！希望做錯事情也能矯正回來。」

林右昌表示，人民是頭家，藍白不應該對人民惡怒氣出，朱立倫口口聲聲說國民黨以民生為重，但從去年國民黨在立院推出爭議性、高衝突的政法性法案，根本沒在顧民生，總預算審查也很短、很倉促，最後總預算到底刪了多少錢，也算不出來，這是國民黨在國會惡搞、濫搞的結果。

請繼續往下閱讀...

林右昌再指，朱立倫說要顧民生、拚民生，而總預算就是民生，對每個人、中小及微小企業很重要，總預算更是用到每個百姓與地方政府，「刪總預算就是砍老百性的民生！」國民黨與朱立倫的作為和說法都相反。

林右昌強調，藍白在國會凍刪總預算，藍白支持者超過25%認為不恰當，中間選民超過3、4成也不贊同，濫權、凍刪總預算造成國家社會經濟的阻礙，引發人民憤怒，8場「人民是頭家」政策宣講會是讓更多人了解，藍白在國會倒行逆施，造成國家與個人企業的損失，大家要站出來告訴藍白，「你們錯了，讓國家早日回歸正軌！」

民進黨首場「人民是頭家」宣講會今天在南屯水安宮開講，台中市6個立委罷團也聯手出擊，到場協助民眾填寫罷免藍委二階連署書，民眾非常踴躍，林右昌表示，民進黨是做社會的大平台，把社會聲音展現，現在社會對藍白兩黨在國會惡搞非常不滿，人民踴躍站出展現民意，是民主重要力量。

今天首日宣講在開講前台中市下起大雨，不過4點宣講開始即雨停、出太陽，林右昌也說，他辦活動都這樣會前有下雨，開始就出太陽，他想可能與自己名字有「昌」，兩個太陽，希望大家一起集氣。

民進黨啓動「人民是頭家」政策宣講會，全國首場由行政院長卓榮泰領軍在台中開講，現場民眾踴躍參與及連署罷免。（記者蔡淑媛攝）

民進黨啓動「人民是頭家」政策宣講會，全國首場由行政院長卓榮泰領軍在台中開講，現場民眾踴躍參與及連署罷免。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法