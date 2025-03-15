春季青鳥飛出來！首站究責徐巧芯 曹興誠、沈伯洋出席

沈伯洋今日響應「【春季青鳥系列】傅崐萁集團究責會」，針對徐巧芯究責。（記者甘孟霖攝）

2025/03/15 16:42

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免台北市松山、信義區立委徐巧芯團體「剷除黑芯」今（15日）下午於景勤1號公園設攤連署。而台灣公民陣線、台灣經濟民主連合也串聯在旁舉辦「【春季青鳥系列】傅崐萁集團究責會」，針對徐巧芯究責，活動邀請聯電創辦人曹興誠、立法委員沈伯洋、人權工作者李明哲等講者短講。

今日整天台北市天氣陰晴不定，大、小雨不斷，不過現場還是不斷有民眾前來連署，下午2點曹興誠也抵達現場向志工們致意，並簽署連署書。他表示，台灣是台灣人的台灣，不同意藍白立委賣台，也直指許多藍白立委根本是中共地下黨員，如立院國民黨團總召傅崐萁畢業於隸屬中國統戰部的廣州暨南大學；他說，松信選區要罷免徐巧芯，當初一度找不到領銜人，民眾害怕徐巧芯，因此他挺身而出，果然各種抹黑抹紅手段都鋪天蓋地出來，這種威脅的卑劣手段，就是典型的中共手法，呼籲民眾一定要站出來，保住台灣，留一片淨土不被赤化。

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台灣公民陣線活動組主任陳愷寧表示，今天是個別立委究責會的第一場活動，而究責傅崐萁集團的第一步，就從究責徐巧芯開始，徐頂著立法委員的身分，比中指，做出毫無立法委員格調的行為，不只提案或連署多項民主倒退及亂台法案，更凍刪國防預算，甚至說數位部、NCC、陸委會等部會「沒有功能」，大幅凍刪業務費，呼籲公民社會對濫權立委究責。

經民連智庫研究員柯嘉偉表示，徐巧芯擔任民代以來作風蠻橫，更跟著立院國民黨團總召傅崐萁參與各項惡法推動，罷免行動，不只是對徐巧芯個人的評價，更是表現對藍白國會亂象的怒火。

沈伯洋表示，上大學以前他都住在松信選區，對於這區有深厚感情，而以前徐巧芯曾經說國民黨立院黨團總召傅崐萁是病毒，曾經在藍軍身為「改革者」腳色，現在卻和傅崐萁站在一起，大家要思考過去五、六年來，國民黨迅速紅統化，發生質變，連黨主席都要聽傅崐萁的，過去這些本土派的代表都漸漸與傅崐萁站到一塊，國民黨主流變成相信中國，這是大家很擔心的。

沈伯洋（左）、曹興誠（右）出席罷免徐巧芯活動宣講。（記者甘孟霖攝）

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