北檢搜傅崐萁管家想「擒賊先擒王」？沈伯洋酸國民黨「全是賊」

沈伯洋今出席「【春季青鳥系列】傅崐萁集團究責會」，針對立委徐巧芯究責。（記者甘孟霖攝）

2025/03/15 16:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕北檢偵辦競選小物案件，調查局昨搜索立院國民黨團總召傅崐萁花蓮豪宅前方管家住處。立院國民黨團幹事長王鴻薇評論此事提到，民進黨政府針對傅是不是有「擒賊先擒王」的策略？一番言論引發議論。對此，民進黨立委沈伯洋表示，擒賊先擒王代表全是賊，而也正因為傅崐萁代表國民黨，才會有這樣的罷免行動。

沈伯洋今出席「【春季青鳥系列】傅崐萁集團究責會」，針對台北市松山、信義區立委徐巧芯究責，會前受訪表示，王鴻薇的說法饒富趣味，這樣通常代表「全是賊」，而傅崐萁正是「賊王」？王會有這樣的說法，也是認為傅崐萁代表他們（藍營）。

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他直言，正因為傅崐萁擔任總召，才有此次大罷免，今天如果傅崐萁不是總召，大家就能在立院好好談福國利民法案，正因為親中的傅崐萁是頭，才讓人擔心。而過去曾稱傅崐萁是病毒的藍委徐巧芯，如今也和傅走到一塊，是不是因為傅崐萁選舉時給很多資源，如果這樣的話，政治不就淪為私相授受？

他說，傅崐萁稱被司法迫害，但其實傅經歷過很多案子，有的也在前總統馬英九時期，是不是就要出來喊馬英九司法迫害？這是很正常的司法程序，無關什麼迫害。

對於徐巧芯近期勤跑基層，沈伯洋則表示，徐向來都是以空戰為主，現在積極跑地芳，但地方的人也會質疑，徐巧芯要如何解釋砍總預算，以及破壞台灣國防、民防的問題，這是徐無法交代的，相信這區的人民有智慧。

媒體詢問如何看國民黨將在全台舉辦百唱政策說明會？沈伯洋表示，自己不知道國民黨宣講要說什麼，難道要宣揚廢掉憲法法庭、沒收人民罷免？如果是這樣的話，歡迎藍營多多自述惡行惡狀。他也指出，傅崐萁已經在花蓮舉辦多場說明會，但內容跟造謠沒有什麼兩樣，相信公民的眼睛是雪亮的。

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