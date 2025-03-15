啟動智慧醫療！赴美出席輝達GTC 陳其邁：將引入聯邦學習系統

高雄市長陳其邁說明未來高雄智慧城市，將與輝達合作引入聯邦學習系統。（記者李惠洲攝）

2025/03/15 16:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁16日將前往美國，受邀出席17日在聖荷西所舉行的輝達NVIDIA GTC 2025全球人工智慧大會，並與輝達高層談論智慧高雄燈塔計畫，陳其邁今（15日）提及，合作引入輝達的聯邦學習系統在智慧醫療的運用。

陳其邁今日在出訪前夕，出席在高雄展覽館舉辦的中華職棒36年開季團員大辦桌活動，被問及市府與輝達的合作領域，陳其邁表示，高雄市今年會啟動智慧醫療領域與輝達的合作，大概可以分成3個部分，一個是在於共同的環境，像醫院的公安，或是病房裡預防老人跌倒等，在安全與遠距長照的部分，在高雄的4大醫學中心跟市立醫院，可以一起來做。

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另外一個就是透過NVIDIA Clara Federated Learning ，就是輝達的聯邦學習系統，利用生成式AI的技術，提高影像等各方診斷的準確性；第三部分是加速新藥的研發或是基因工程、精準醫療等。

陳其邁說，這3大部分其實在輝達執行長黃仁勳所提到的，醫療才是未來真正有更多擴展的空間，尤其怎麼樣在重大手術，利用數位雙胞胎的技術做模擬或教學，甚至能夠預測疾病的結果，進一步帶動台灣在智慧醫療產業的發展，希望能夠由市府召集，與4大醫學中心、公立醫院等，成立一個聯邦式學習的平台，來擴大智慧醫療領域的運用。

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