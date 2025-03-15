新北新店、雙和區二階罷免連署 風雨無阻

新店區罷免羅明才團隊在街頭設點風雨無阻，提供民眾連署。（記者翁聿煌攝）

2025/03/15 14:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市罷免藍委活動進入第二階段連署，15日雨勢很大，但是罷團風雨無阻，在各個連署點拉布條、發傳單爭取民眾支持，位於新店中興陸橋下的連署點，上午就有許多民眾陸續前來連署，而且在中午家樂福商城與新店裕隆城的消費者逐漸增多，讓志工士氣大振。

新店尋求罷免羅明才的「拔羅波」團隊與雙和尋求罷免永和林德福、中和張智倫的團隊，因為地理位置相鄰、生活圈重疊，因此多次在中和景新市場進行跨區聯合宣傳壯大聲勢、分進合擊。

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15日新店區罷團在小金門友誼運動公園、深坑兒童遊戲運動公園和新店家樂福旁中興陸橋下設點宣傳及收受連署書，雖然風雨很大，但是陸續有民眾前來連署，雙和罷團下午更出動胖卡在南勢角捷運站周遭沿街宣傳，效果不錯。

對於罷團續進入二階連署，藍委反應均表示尊重公民權利，羅明才團隊表示，羅明才在立法院認真監督行政部門，在地方走基層接受選民陳情做好服務，相信選民都看在眼裡；張智倫表示，尊重人民行使罷免權利，無論面對罷免考驗或是地方服務，都會以中和鄉親福祉為優先，堅定做福國利民的事情，為地方爭取更多建設，回報民眾的託付。

新北市新店區罷免羅明才團隊在街頭設點風雨無阻，提供民眾連署。（記者翁聿煌攝）

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